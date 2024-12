Udinese-Torino, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Udinese-Torino è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’inaspettata vittoria sul campo della Fiorentina, arrivata in rimonta, ha permesso all’Udinese di conquistare tre punti pesantissimi che hanno nuovamente sistemato una classifica che un po’ si era fatta complicata dopo alcuni passi falsi. E la fiducia accumulata dopo l’affermazione al Franchi potrebbe fare la differenza nel match contro il Torino di domenica all’ora di pranzo.

Ovvio, sarà un match totalmente diverso da quello in terra Toscana. Sì, i granata di Vanoli non giocheranno a viso aperto come la formazione allenata da Palladino, quindi vuoi o non vuoi gli spazi saranno minori. E siccome il Torino arriva da una sconfitta interna contro il Bologna, che ha praticamente vanificato la vittoria in trasferta sul campo dell’Empoli, anche un pareggio ai piemontesi potrebbe andare bene. Sui 19 punti conquistati fino al momento, inoltre, gli ospiti la bellezza di dieci se li sono presi fuori casa, a prova del fatto che, quando c’è da difendersi e ripartire il Toro lo fa alla grande. Ovvio, l’infortunio di Zapata ha rotto un po’ l’incantesimo perché dopo un avvio di stagione esaltante, davvero, sono arrivate una serie di sconfitte dovute anche al fatto dell’assenza del forte attaccante. Senza di lui è un’altra squadra.

Ma il Torino deve intanto risollevarsi, e l’Udinese cercherà, onestamente, di prendersi una vittoria. Ma alla fine non sarà facile per i bianconeri friulani, che dovranno accontentarsi di un pareggio.

Come vedere Udinese-Torino in diretta tv e in streaming

Udinese-Torino è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 2.95 volte la posta.

Il pronostico

Gara da X. Una X grandissima. Al Toro starà benissimo questo risultato, all’Udinese un po’ meno. Ma è sempre meglio non perdere.

Le probabili formazioni di Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

TORINO (3-5-2): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, S. Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Karamoh, Sanabria.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1