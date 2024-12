Cagliari-Inter, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Cagliari-Inter è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La vittoria contro il Como in casa, arrivata nel secondo tempo, ha ulteriormente messo in evidenza le qualità dell’Inter che, nonostante un primo tempo giocato sotto ritmo, nella ripresa, con due episodi, ha avuto la meglio su una squadra che la settimana prima aveva battuto la Roma. La rosa di Simone Inzaghi è così profonda che nessuno può davvero tenere testa a questa squadra.

E sabato pomeriggio, i nerazzurri, vanno a rendere visita ad un Cagliari che se la sta passando male e che dopo la sconfitta sul campo del Venezia, in uno scontro diretto per la salvezza, non ha passato un buon Natale. La squadra di Nicola sì gioca – ma forse lo potrebbe fare meglio – ma fatica clamorosamente a portare dei risultati a casa. E se contro questa Inter, che secondo il nostro modesto avviso rimane la favorita per lo scudetto, se non dai ben oltre il 100% non è mai facile riuscire a uscire indenni. Simone Inzaghi a quanto pare, nonostante all’orizzonte ci sia la semifinale di Supercoppa Italia, non ha nessuna intenzione di applicare chissà quale turnover: ci sarebbe il tempo per recuperare ovviamente e in campionato non si possono decisamente fare dei passi falsi. Serve vincere in Sardegna, senza magari giocare bene, ma serve portare a casa la vittoria.

E questa Inter – che spera anche di ritrovare i gol di Lautaro, che fatica, ma che dovrebbe essere di nuovo titolare – ha tutte le carte in regola per prendersi l’intera posta in palio. Anche perché se non segna l’argentino ci pensa Thuram, che sta vivendo una stagione completamente opposta di quella del compagno di reparto.

Come vedere Cagliari-Inter in diretta tv e in streaming

Cagliari-Inter è in programma sabato alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 1.40 volte la posta.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Prima o poi, dopo aver macinato tanto, arriva anche il momento di raccogliere i frutti. E questo sembra proprio essere il momento giusto per il Venezia che merita, senza dubbio, la possibilità di godere un poco.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3