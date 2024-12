Parma-Monza, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Parma-Monza è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Parma non è riuscito a trovare continuità dopo la bella vittoria ottenuta un mese fa ai danni della Lazio e si è riavvicinato pericolosamente alla zona rossa. Nell ultime tre giornate i ducali di Fabio Pecchia hanno rimediato altrettante sconfitte e adesso hanno un solo punto di vantaggio sulla terzultima. Sotto accusa c’è finita principalmente la difesa, da domenica scorsa la seconda più perforata del campionato (33 reti in 17 partite): contro Inter, Verona e Roma gli emiliani hanno subito la bellezza di undici gol complessivi, 5 dei quali soltanto nella sfida dell’Olimpico con i giallorossi di Claudio Ranieri (5-0).

Serve indubbiamente maggiore solidità per poter raggiungere una salvezza tranquilla, obiettivo stagionale del club gialloblù. Fondamentale, a tal proposito, non fallire gli scontri diretti come quello con il Monza ultimo in classifica, match in cui il Parma tenterà di incrementare il numero delle vittorie, ancora troppo poche (da inizio torneo gli uomini di Pecchia hanno conquistato solamente tre successi). Sulla panchina biancorossa debutterà Salvatore Bocchetti, che ha appena preso il posto di Alessandro Nesta: all’ex difensore di Lazio e Milan è stata fatale la sconfitta, la terza di fila, con la Juventus (1-2). La proprietà, nonostante la discreta prestazione offerta contro i bianconeri, ha deciso che era arrivato il momento di cambiare: fiducia, dunque, all’ennesimo “discepolo” di Gian Piero Gasperini, protagonista due stagioni fa della miracolosa salvezza del Verona insieme a Zaffaroni. Il Monza giace attualmente all’ultimo posto: sono già 5 i punti da recuperare sulla quartultima.

Parma-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Pecchia potrebbe cambiare qualcosa dopo la batosta dell’Olimpico. Hernani molto probabilmente si sposterà sulla trequarti, tra Man e Cancellieri. In mediana, invece, toccherà a Keita dar manforte a Sohm. Novità pure in difesa, che sarà composta da Hainaut, Delprato, Balogh e Valeri.

Con quale modulo scenderà in campo il Monza? Inizialmente Bocchetti potrebbe continuare con la difesa a 3, formata da Izzo, Pablo Marì e Carboni. Davanti torna a disposizione Maldini dopo la squalifica: l’ex Milan farà coppia con Caprari e supporterà l’unica punta Mota. Niente da fare per Djuric: il rientro slitta ancora.

Come vedere Parma-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Primo scontro in Serie A tra Parma e Monza: gli ultimi precedenti sono andati in scena in B nella stagione ’21-’22 (due pareggi). Entrambe hanno voglia di interrompere la preoccupante serie negativa ma per quanto riguarda il Monza c’è l’incognita allenatore: Bocchetti saprà imprimere subito la svolta? Il pronostico è aperto ed alla luce delle due difese “ballerine” preferiamo orientarci sui gol: ne prevediamo almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Parma-Monza

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Mota.

Parma e Monza segneranno almeno un gol per parte? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1