Empoli-Genoa, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Genoa è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quella del “Castellani” è una delle due partite che inaugurano l’ultima giornata di campionato del 2024, che è pure la penultima del girone d’andata. Empoli e Genoa, due squadre il cui obiettivo è raggiungere la quota salvezza nel più breve tempo possibile, al giro di boa sono entrambe fuori dalla zona retrocessione: decisamente più lontani i toscani, finora al di sopra delle aspettative, i rossoblù invece non possono distrarsi troppo, perché il terzultimo posto non è poi così distante (il Cagliari ha solo due punti in meno).

Per l’Empoli questa sfida rappresenta indubbiamente un’occasione per tornare a far punti dopo due sconfitte di fila. Gli azzurri si sono prima arresi al Torino (0-1) e poi all’Atalanta capolista (3-2): nella trasferta di Bergamo, contro la squadra attualmente più in forma della Serie A, avrebbero forse meritato qualcosa di più, ma nei minuti finali, quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, c’ha pensato il nerazzurro De Ketelaere a castigare gli uomini di Roberto D’Aversa. Anche il Genoa nell’ultimo weekend ha affrontato un avversario che si sta giocando lo scudetto: il Napoli di Antonio Conte ha espugnato Marassi (1-2) malgrado un buon secondo tempo da parte dei rossoblù, che nella ripresa, una volta alzato il baricentro, hanno messo in grande difficoltà i partenopei, sfiorando addirittura una clamorosa rimonta. Per la squadra di Patrick Vieira si è trattato della prima sconfitta dopo una serie positiva che andava avanti da sei turni.

Empoli-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Solita sfilza di infortunati in casa Empoli: Viti rientrerà solo a gennaio, ma in infermeria ci sono anche Pellegri, Ebuehi, Haas, Zurkowski, Solbakken e Sazonov. D’Aversa molto probabilmente schiererà lo stesso 11 di Bergamo, con il centrocampo a cinque – Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson e Cacace – e la coppia d’attacco formata da Esposito e Colombo.

Anche Vieira sembra intenzionato a non modificare nulla rispetto al match con il Napoli. L’unico ballottaggio è quello tra Vitinha e Thorsby. Confermati nel tridente d’attacco, invece, Pinamonti e Zanoli.

Come vedere Empoli-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Genoa, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Si sfidano la squadra con il peggior attacco interno del campionato (Empoli) e quella che fuori casa ha fatto più gol solo del Lecce (il Genoa ha il secondo peggior attacco esterno). Non è da escludere, dunque, che anche in quest’occasione i gol complessivi non saranno tantissimi: il numero di quelli totali potrebbe essere inferiore a tre. Probabile che l’Empoli conquisti almeno un punto.

Le probabili formazioni di Empoli-Genoa

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Colombo.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1