I pronostici di venerdì 27 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga e Super Lig

I pronostici di venerdì 27 dicembre, ci sono due partite di Premier League, tre del campionato belga e una del campionato portoghese.

Dopo l’abbuffata del Boxing Day e in attesa delle partite del weekend, il palinsesto di oggi è abbastanza ridotto. Le partite più importanti si giocano in Premier League e sono Brighton-Brentford e Arsenal-Ipswich.

Il Brighton non sta brillando nell’ultimo periodo ma è assai probabile che vada a punti contro una squadra, il Brentford, che non riesce ad essere efficace in trasferta, dove i numeri sono disastrosi. Ci aspettiamo, in ogni caso, un match da almeno tre gol complessivi: negli ultimi 2 precedenti giocati all’Amex Stadium le reti totali sono state ben 9.

I pronostici sulle altre partite

L’Arsenal quest’anno non ha più il Manchester City come rivale per il titolo, ma per sua sfortuna si trova davanti un Liverpool stellare al momento primo in classifica. I Gunners stanno comunque giocando su livelli molto alti e non dovrebbero avere problemi nonostante l’infortunio di Saka contro il neopromosso Ipswich che finora ha mostrato di non essere all’altezza della categoria, con appena 12 punti conquistati e ben 32 gol subiti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 3-6 in Arsenal-Ipswich, Premier League, ore 21:15

Vincenti

Brighton (in Brighton-Brentford, Premier League, ore 20:30)

(in Brighton-Brentford, Premier League, ore 20:30) Anderlecht (in Anderlecht-Dender, Jupiler League, ore 20:45)

(in Anderlecht-Dender, Jupiler League, ore 20:45) Arsenal (in Arsenal-Ipswich, Premier League, ore 21:15)

(in Arsenal-Ipswich, Premier League, ore 21:15) Fenerbahce (in Eyupspor-Fenerbahce, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brighton-Brentford , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Arsenal-Ipswich , Premier League, ore 21:15

, Premier League, ore 21:15 Anderlecht-Dender, Jupiler League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Leuven-Beerschot , Jupiler League, ore 18:30

, Jupiler League, ore 18:30 Brighton-Brentford, Zweite Liga, ore 20:30

Il “clamoroso”

• PAREGGIO in Arouca-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:15