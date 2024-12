Ritorno di fiamma per Sinner: la foto è una prova schiacciante

Un amore che Sinner non ha mai dimenticato: è successo, la fiamma non s’era spenta.

Il calcio-tennis, la spiaggia, le sessioni in campo, le risate con gli altri membri del team. È durata due settimane la trasferta di Jannik Sinner a Dubai, dove ha svolto la pre-season e dove, così sembrerebbe, se l’è anche spassata un po’ in compagnia dei vari elementi che compongono la sua imbattibile squadra. Col Natale alle porte, però, una capatina a casa era quanto meno doverosa.

E così, da grande tradizionalista quale è sempre stato, il numero 1 del mondo è volato verso le sue montagne per trascorrere le festività in compagnia dei parenti e degli amici di sempre. Ha raggiunto il nord Italia a bordo di un elicottero: è atterrato a La Villa, in provincia di Bolzano, più precisamente in Alta Badia. Appena ha toccato terra ha fatto tappa al Rifugio Moritzino, a 2100 metri di altitudine, e qui, manco a dirlo, i fan lo hanno subito “assediato”, chiedendogli foto e selfie.

Assolti i “doveri” da campione, Jannik ha poi potuto raggiungere i genitori, trascorrere del tempo in loro compagnia e dedicarsi, infine, ad un’attività alla quale mai e poi mai rinuncerebbe nel corso delle festività natalizie. Un piccolo rito, se vogliamo, che non si fa mancare mai ogni volta che, finalmente, ha la possibilità di fare ritorno a casa e di dedicarsi alle antiche passioni.

Sinner, ritorno al passato: tradizione onorata

Nel giorno di Natale, prima del pranzo di rito con la famiglia, Sinner si è concesso un piccolo ritorno di fiamma. Ha inforcato gli sci ed è corso, come fa ogni anno durante la pausa dicembrina, a sciare tra i suoi monti.

Ha scelto, più precisamente, la pista Belvedere, a Plan de Corones, dove si è dilettato in mezzo alla neve dimostrando di non aver perso l’attitudine per lo sport che ha dovuto sacrificare per potersi dedicare al tennis. Il tennista azzurro ha dimostrato di non aver dimenticato le “regole” ed è apparso, anzi, molto sicuro di sé.

Sono anche circolati, per la gioia dei tifosi, che erano da giorni in cerca di sue notizie, vari scatti sui social di questa vacanza nella neve. Vacanza che durerà ancora per poco, però, considerando che la partenza del numero 1 per l’Australia è ormai imminente. Arriverà nella terra dei canguri, al cospetto di Darren Cahill, il prossimo 2 gennaio e già il 7 sarà impegnato in un match di esibizione con Alexei Popyrin.