Tamberi spalle al muro, lo deve fare per forza altrimenti le cose non vanno come lui vorrebbe. Ecco come si muove l’atleta azzurro

Nel mondo dello sport, tutti i campioni o quasi, hanno un gesto da fare prima di ogni gara. Un gesto scaramantico. E il sito SportFace ha raccolto tutte quelle che sono le decisioni più simpatiche degli atleti.

Piccoli riti, portafortuna, pensieri che cambiano se uno riesce a fare quella cosa o meno. Diciamo che c’è di tutto e di più. Detto questo, sappiamo benissimo che, a volta, questi piccoli gesti da compiere prima di una gara o di una partita possono cambiare mentalmente anche l’approccio di un atleta. Rafa Nadal, ad esempio, rivolge tutte le etichette verso una sola direzione. Daniil Medvedev, restando sul tennis, lega le sue abitudini scaramantiche alla preparazione della prestazione: il pasto due ore e mezza prima di scendere in campo non è casuale, spacca il secondo.

Tamberi spalle al muro: ecco perché la barba a metà

E poi in tutto questo c’è anche Gianmarco Tamberi. L’atleta azzurro, amato da molti, ma non da tutti per quelli che sono atteggiamenti in alcune situazioni sopra le righe, è uno di quelli che ha un gesto molto visibile per affrontare le gare importanti. Non lo conoscete? Non crediamo a tutto questo, siamo sicuri che lo conoscete, eccome.

La barba a metà di Gimbo è un must. E tra quelli che lo amano sono molti che hanno deciso, soprattutto quando lo vanno a tifare durante le gare, di copiarlo. Molti tifosi si presentano allo stesso modo di Tamberi, metà barba lunga e metà barba corta. Un segno distintivo quello di Gimbo, un segno che lo fa riconoscere in tutto il mondo. Certo, alle ultime Olimpiadi, quelle di Parigi, tutto questo non è bastato per andare in finale e per riuscire a rivincere l’oro che era riuscito a portare a casa da Tokyo. Vuole dire che non tutto riesce sempre, ma siamo sicuri che ci riproverà, qualora dovesse affrontare nuovamente delle gare importanti.