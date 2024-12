Arsenal-Ipswich, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Arsenal-Ipswich è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

E anche quest’anno, probabilmente, l’Arsenal non vincerà la Premier League. Ma stavolta non per mano del Manchester City, squadra cannibale degli ultimi anni, ma per via di un Liverpool che fino al momento non ne ha sbagliata praticamente una e che un buon margine di vantaggio e anche una partita in meno.

Certo, la squadra di Arteta non mollerà, perché spera ovviamente che prima o poi i Reds qualche partita la potrebbero sbagliare e quindi meglio farsi trovare pronti, ma non è che sia così semplice tenere il passo anche perché c’è stato pure l’infortunio di Saka, uno dei migliori in questa prima parte, che costringerà i Gunners a tuffarsi fortemente sul mercato di gennaio per trovare un sostituto all’altezza. Detto ciò, è abbastanza evidente che, contro l’Ipswich, squadra penultima in classifica che ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite, non ci sia proprio storia. Gli ospiti inoltre hanno mostrato delle enormi difficoltà anche in zona offensiva, non riuscendo quasi mai a segnare con regolarità. E siccome la difesa dell’Arsenal, e non solo per i numeri, è una delle migliori del massimo campionato inglese, siamo qui a dire e a scrivere che una vittoria londinese è davvero sicura.