Spezia-Mantova, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostico

Spezia-Mantova è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono quindici i punti di differenza tra Spezia e Mantova. E vista la rosa a disposizione dell’allenatore ligure, ci sono davvero tutti. Una squadra, lo Spezia, che già lo scorso anno era stata sicuramente costruita per fare un campionato di vertice ma fino alla metà della stagione non era riuscita a esprimersi come voleva. E questo ha portato ad un campionato anonimo. Le cose, adesso, sono completamente differenti.

Secondo in classifica con gli stessi punti del Pisa e alle spalle del Sassuolo, contro il Mantova di Possanzini in casa – formazione neopromossa che aveva iniziato il campionato alla grandissima che poi si è persa un po’ per strada – l’occasione è importantissima, nel giorno di Santo Stefano, per rimanere dentro quella che, alla fine dell’anno, vorrebbe dire promozione diretta. Sotto il profilo tecnico, i liguri, hanno qualità migliori del Mantova e anche di diverse squadre che al momento sono dentro i playoff. E vedendo anche il momento, con i due Esposito che stanno facendo il bello e il cattivo tempo, diventando decisivi in diverse occasioni. Diciamo che la partita in questione è davvero indirizzata.

Come vedere Spezia-Mantova in diretta tv e in streaming

Spezia-Mantova, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Vittoria anche abbastanza semplice per lo Spezia, che in casa contro il Mantova piazzerà il quarto risultato utile di fila, la terza vittoria in 4 match.

Le probabili formazioni di Spezia-Mantova

SPEZIA (3-5-2): Gori, Wisniewski, Hristov, Bertola, Elia, Nagy, Esposito, Degli Innocenti, Reca, Esposito P., Falcinelli.

MANTOVA( 4-2-3-1): Festa, Maggioni, Brignani, Redolfi, Bani, Trimboli, Artioli, Bragantini, Aramu, Fiori, Mensah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1