Palermo-Bari, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Palermo-Bari è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un big match ma solamente sulla carta, visto che il Palermo finora ha completamente tradito le attese ed alla fine del girone d’andata del campionato di Serie B si ritrova al dodicesimo posto, addirittura fuori dalla zona playoff. Nonostante l’ambiziosa campagna acquisti effettuata in estate, i rosanero faticano ad ingranare e per ora sono, senza dubbi di sorta, la più grande delusione di questo torneo cadetto.

Quando sembrava che gli uomini di Alessio Dionisi avessero ritrovato la rotta sono arrivate tre sconfitte di fila contro Carrarese, Catanzaro e Sassuolo. Tre k.o. che hanno ulteriormente appesantito l’ambiente e reso più precaria la posizione dell’ex allenatore del Sassuolo, di nuovo a rischio esonero. Sono giorni particolari anche in casa Bari, con i Galletti che dopo la sconfitta rimediata a Pisa si sono arresi al non irresistibile Sudtirol, corsaro al San Nicola nello scorso fine settimana (0-1). Due preoccupanti battute d’arresto per i biancorossi di Moreno Longo, sempre in zona playoff – momentaneamente sono settimi, a quota 24 punti – ma con meno certezze rispetto a qualche mese fa, quando batterli sembrava praticamente impossibile (da fine agosto a inizio dicembre i pugliesi non avevano incassato neppure una sconfitta). Un’eventuale vittoria in un match così delicato farebbe da spinta propulsiva per entrambe: chi la spunterà?

Palermo-Bari, in programma giovedì alle 18:00 allo stadio “Barbera” di Palermo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Palermo e Bari anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il fattore “Barbera” per adesso non ha sortito grossi effetti, con il Palermo che è quindicesimo per rendimento interno. Ad ogni modo ai rosanero serve una scossa e contro un Bari in fase calante potrebbero tornare a far registrare un risultato positivo: entrambe non dovrebbero avere problemi a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Palermo-Bari

PALERMO (3-4-1-2): Desplanches; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Diakité, Ranocchia, Segre, Di Francesco; Verre; Brunori, Le Douaron.

BARI (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Maita, Benali, Dorval; Sibilli; Novakovich, Lasagna.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1