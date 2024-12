Championship: i pronostici sulle partite di giovedì 26 dicembre

Championship, il match clou del Boxing Day è quello tra Sheffield United e Burnley, rispettivamente prima e terza in classifica: pronostici.

La Championship, come la “sorella maggiore” Premier League, non si ferma neppure a Santo Stefano, il giorno del tradizionale ed attesissimo Boxing Day. Il match clou della ventitreesima giornata del torneo cadetto inglese è quello tra la capolista Sheffield United ed il Burnley terzo in classifica – tra le due squadre ci sono al momento 4 punti di differenza – il cui rispettivo obiettivo è il ritorno immediato in massima serie (entrambe sono retrocesse dalla Premier League lo scorso anno).

Lo Sheffield United è reduce da 3 vittorie di fila: le Blades finora hanno incassato solo due sconfitte, entrambe fuori casa. Un ruolino abbastanza simile a quello del Burnley, che sabato scorso ha avuto la meglio 2-1 sul Watford conquistando il secondo successo consecutivo dopo l’affermazione in trasferta a Norwich. A Bramall Lane si profila dunque uno scontro molto equilibrato ma non necessariamente spettacolare, dal momento che si affrontano le difese in assoluto meno battute del torneo (9 gol i Clarets, 11 le Blades). L’altra squadra che ambisce alla promozione diretta ed è in piena corsa è il Leeds: i Whites, secondi a -3 dalla vetta, vengono da una vittoria in goleada, in casa, contro l’Oxford United (4-0) e dovrebbero riuscire ad imporsi senza problemi anche a Stoke, contro un avversario in crisi che non ha fatto registrare neanche una vittoria nelle ultime otto giornate di campionato: i gol, in questo caso, non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

Spostandoci nella parte destra della classifica il Coventry diciasettesimo ha l’occasione di portare a casa punti preziosi contro il fanalino di coda Plymouth, disastroso in trasferta (solo due pareggi per i biancoverdi, principali candidati alla retrocessione). Può ripartire anche il Norwich: i gialloverdi stanno attraversando un periodo complicato – un punto nelle ultime quattro gare – ma nelle ultime 20 sfide casalinghe con il Millwall non hanno mai perso e pure stavolta hanno buone possibilità di evitare la sconfitta.

Potrebbe sfruttare il fattore casalingo anche il Derby County, che ospita il West Brom: sì, è vero, i Baggies in classifica hanno 11 punti in più dei Rams ma devono fare i conti con il possibile addio del loro allenatore, Carlos Corberan, finito nel mirino del Valencia.

Per quanto riguarda i gol, occhio alla sfida tra Blackburn e Sunderland: i padroni di casa hanno molte assenze in difesa e difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata. Si preannunciano movimentate anche le sfide tra Watford-Portsmouth e Middlesbrough-Sheffield Wednesday.

Championship: possibili vincenti

Coventry (in Coventry-Plymouth, ore 16:00)

Norwich o pareggio (in Norwich-Milwall, ore 16:00)

Sheffield United o pareggio (in Sheffield United-Burnley, ore 16:00)

Derby County o pareggio (in Derby County-West Brom, ore 18:30)

Leeds (in Stoke City-Leeds, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Blackburn-Sunderland, ore 16:00

Watford-Portsmouth, ore 16:00

Stoke City-Leeds, ore 21:00

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Bristol City-Luton Town, ore 16:00

Watford-Portsmouth, ore 16:00

Middlesbrough-Sheffield Wednesday, ore 16:00

