Reggiana-Juve Stabia, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Reggiana-Juve Stabia è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono cinque i risultati utili di fila per la Juve Stabia: i campani, quarti in classifica, sono in piena zona playoff e dimostrano, partita dopo partita, di essere una formazione che può certamente arrivare a giocarsi la Serie A tramite gli spareggi. Certo, non è questo l’obiettivo, dopo la promozione della passata estate, ma se uno è in ballo balla, lo sappiamo.

Per la Reggiana, invece, il momento non è dei migliori: diciotto punti in classifica e fuori dai playout, per ora, solo ed esclusivamente per una differenza reti migliori. Evidente che ai padroni di casa servirebbe una vittoria scacciacrisi, e questa potrebbe arrivare in una giornata particolare come è quella del boxing day. Sì, un regalo di Natale in ritardo di un giorno per i propri tifosi. Crediamo fermamente che l’esperienza, in una partita del genere, possa fare la differenza e anche la questione fattore campo non è del tutto da sottovalutare. Serve svoltare, alla Reggiana, per respirare un poco e per regalarsi un inizio di anno sereno: è questa svolta potrebbe arrivare solamente con questi tre punti che sono alla portata. Sì, perché il cammino della Juve Stabia, ovviamente, è troppo oltre quelli che sono gli obiettivi e prima o poi una battuta d’arresto potrebbe arrivare. Sembra essere proprio questo il giorno giusto.

Come vedere Reggiana-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Reggiana-Juve Stabia, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Reggiana favorita per i motivi che vi abbiamo spiegato prima. E tre punti per i padroni di casa che inizieranno nel migliore dei modi il nuovo anno. Anche la Juve Stabia dovrebbe riuscire a trovare il gol durante i novanta minuti, ma sarà comunque inutile.

Le probabili formazioni di Reggiana-Juve Stabia

REGGIANA (4-1-4-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Reinhart; Marras, Sersanti, Portanova, Vergara; Pettinari.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini, Leone, Pierobon, Fortini; Piscopo, Candellone; Adorante.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1