I pronostici di giovedì 26 dicembre: Premier League e Serie B

I pronostici di giovedì 26 dicembre: Boxing Day in Premier League, si gioca anche un intero turno del campionato italiano di Serie B.

Dopo i due giorni di pausa per le festività natalizie si torna in campo nel giorno di Santo Stefano con otto partite del Boxing Day di Premier League e dieci partite di Serie B. Si parte alle 13:30 con il Manchester City di Guardiola che sta fronteggiando una crisi inedita: la partita con l’Everton sembra quella giusta per tornare alla vittoria, a patto di ritrovare smalto in attacco contro una difesa abbastanza solida che ha appena messo la museruola ai prolifici attacchi di Arsenal e Chelsea.

Il Bournemouth non è più una sorpresa e ha le carte in regola per continuare a volare anche al cospetto del deludente Crystal Palace. Vittorie interne in arrivo anche per il Chelsea contro il Fulham e per l’irrefrenabile Liverpool contro il Leicester.

I pronostici sulle altre partite

In Serie B possibili successi interni per lo Spezia sul Mantova e per la Sampdoria contro la Carrarese. Tra le partite da almeno un gol per squadra in Serie B riflettori puntati su Newcastle-Aston Villa e Nottingham Forest-Tottenham che promettono spettacolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X+OVER 1,5 in Bournemouth-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00

Vincenti

Manchester City (in Manchester City-Everton, Premier League, ore 13:30)

(in Manchester City-Everton, Premier League, ore 13:30) Chelsea (in Chelsea-Fulham, Premier League, ore 16:00)

(in Chelsea-Fulham, Premier League, ore 16:00) Spezia (in Spezia-Mantova, Serie B, ore 15:00)

(in Spezia-Mantova, Serie B, ore 15:00) Sampdoria (in Sampdoria-Carrarese, Serie B, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Leicester, Premier League, ore 21:00

Premier League, ore 21:00 Chelsea-Fulham, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Aston Villa , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Nottingham Forest-Tottenham, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

• West Ham vincente e almeno un gol per squadra in Southampton-West Ham, Premier League, ore 16:00