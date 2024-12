Sampdoria-Carrarese, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Sampdoria-Carrarese è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due pareggi – e una sconfitta in Coppa Italia – per Semplici da quando siede sulla panchina della Sampdoria. Il terzo cambio dei liguri in questa stagione, almeno, sembra aver iniziato a dare i primi frutti. Certo, c’è anche da vincere qualche partita, e il 3-5-2 visto all’Olimpico contro i giallorossi nella seconda parte di gara, sembra essere il sistema di gioco adatto per la Samp, che ha un solo obiettivo, vista la rosa a disposizione, risalire la classifica e cercare almeno di entrare nei playoff. Il tempo c’è.

La Carrarese invece è una delle sorprese di questo inizio di campionato. Una squadra costruita per una salvezza, magari anche sofferta, che si ritrova al momento ad un solo punto dalla zona che potrebbe permettere di fare gli spareggi per la promozione. Ma il campionato è lunghissimo, troppo lungo, per capire come andrà a finire e siamo sinceri quando pensiamo che, questa squadra, possa lottare fino all’ultimo per la permanenza nella cadetteria. In campo ci andranno due squadre totalmente costruite per obiettivi diversi, che hanno dei giocatori con delle qualità diverse, e che lottano anche mentalmente per delle cose diverse. La Samp è una squadra forte, soprattutto in attacco, con la coppia gol composta da Tutino e Coda che è una delle migliori della B. Ecco, loro due, nella gara di giovedì sera, potrebbero decisamente fare la differenza. Sì, senza dubbio, la vittoria della Samp è proprio da mettere totalmente in preventivo.

Come vedere Sampdoria-Carrarese in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Carrarese, in programma giovedì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Sampdoria è quotata a 1.82 su Goldbet, Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Poche possibilità, se non nulle, per la Carrarese di tornare a casa con un risultato positivo. Vittoria netta per la Sampdoria e primo sorriso per Semplici sulla panchina ligure. La corsa potrebbe riprendere in maniera prepotente.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Carrarese

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Ricci, Bellemo, Ioannou; Benedetti; Coda, Tutino.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Zanon, Illanes, Oliana; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Shpendi, Cherubini; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0