Ultim’ora Musetti, ribaltone in classifica: tifosi in delirio

Ultim’ora Musetti: ribaltone clamoroso in classifica per il tennista azzurro e tifosi in delirio. Ecco la dichiarazione che cambia tutto

Lorenzo Musetti è il tennista italiano che, dopo Sinner, nel 2024 che ormai si avvia alla conclusione, è quello che ha raggiunto i miglior risultati. La semifinale di Wimbledon, intanto, poi persa contro Djokovic, ma anche il bronzo olimpico a Parigi. In poche parole è quello che ha avuto un importante salto in avanti e, per questo motivo, c’è molta, moltissima fiducia, per quello che potrebbe regalare il 2025.

Nel percorso di crescita è assai importante la figura che sta lavorando al fianco di Simone Tartarini, l’allenatore appunto di Musetti, che è Corrado Barazzutti. “Sto lavorando con Simone a Montecarlo per gli allenamenti in questa importante fase dell’annata. Non abbiamo ancora pianificato il tutto, ma a grandi linee sarà come è già stato, dividendoci con Simone quando sarà opportuno, specialmente negli impegni in Europa” ha detto Barazzutti, in un’intervista rilasciata a OA Sport. E dentro la stessa, ha fatto un annuncio clamoroso su quello che potrebbe essere il futuro del tennista azzurro.

Ultim’ora Musetti: obiettivo top 10

“Direi che Lorenzo è stato protagonista di una grande stagione per i risultati che ha ottenuto e i miglioramenti compiuti. Su cosa deve lavorare? Sulla continuità. Non sto scoprendo certo l’acqua calda. Lui ha un tennis che gli può consentire di giocare contro i migliori, a Vienna contro Alexander Zverev indoor l’ha dimostrato. Top 10? È nelle sue possibilità, a patto chiaramente che dia seguito ai suoi miglioramenti e soprattutto giochi con la continuità necessaria per fare dei passi in avanti”.

Non si pone nessun limite insomma Musetti, e questa è musa per le orecchie dei tifosi del tennista che, ovviamente, ha come punto di riferimento Jannik Sinner. Non solo per quelle che sono le qualità dell’altoatesino, ma anche per la dedizione che lo stesso sta mostrando e ha mostrato durante tutto il 2024. E chissà, magari in Italia, oltre a Jannik e Berrettini, potremmo anche riuscire ad avere un altro atleta dentro una finale di uno Slam. Anche secondo noi, che non ci capiamo ovviamente come Barazzutti, leggenda del tennis azzurro, Musetti ha le carte in regola per togliersi moltissime soddisfazioni.