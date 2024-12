Auguri di buon Santo Stefano: le immagini top da mandare su WhatsApp

Se vuoi augurare buon Santo Stefano su WhatsApp, sei nel posto giusto: devi solo scegliere.

Chi conosce le basi della tradizione cristiana saprà bene come mai quello di Santo Stefano sia un giorno segnato in rosso sul calendario. Il 26 dicembre è il secondo dei dodici giorni di Natale e questa festa, nel caso qualcuno non ne fosse a conoscenza, è appositamente nata con l’intento di celebrare il protomartire, ovvero colui il quale, per dimostrare la propria fede in Gesù, rinunciò alla vita.

Ecco spiegato, dunque, perché tradizionalmente questa ricorrenza sia così speciale e perché i credenti ci tengano a festeggiarla in maniera speciale e a fare in modo che sia sontuosa tanto quanto la Vigilia e il Natale stesso. Non a caso, in occasione di Santo Stefano, molte famiglie, non solo italiane, preparano banchetti luculliani e tavole scintillanti, per onorare la tradizione e per far sì che anche il 26 dicembre possa essere un giorno speciale. Affinché sia tale, però, c’è qualcosa che proprio non potrà mancare, vale a dire gli auguri di buon Santo Stefano su WhatsApp, che potrai fare servendoti delle immagini che abbiamo scelto per te.

Campane a festa: felice Santo Stefano

Le feste non sono ancora finite, ma è opinione comune che il giorno di Santo Stefano rappresenti, in un certo senso, il giro di boa delle celebrazioni dicembrine. Un’occasione importante che merita di essere celebrata degnamente, con tanto di auguri su WhatsApp. E questa immagine, seppur semplice e minimal, ci è parsa perfetta per l’occasione.

Festa grande su WhatsApp: buon 26 dicembre

Un pupazzo di neve che mette allegria solo a guardarlo e un conto alla rovescia che racchiude in sé tutta la magia di una festa importantissima per la tradizione cristiana. Se vuoi augurare buon Santo Stefano su WhatsApp ai tuoi amici e parenti, non v’è dubbio sul fatto che questa immagine caschi proprio a fagiolo.

Festa in famiglia? Anche a distanza con WhatsApp si può

Non c’è cosa più bella di festeggiare il Natale e il Santo Stefano in compagnia delle persone che amiamo, motivo per il quale ci è sembrato che quest’immagine fosse di buon auspicio. Mandala a chi vuoi su WhatsApp e lascia che la magia del 26 dicembre avvolga te e le persone che ami.

Santo Stefano su WhatsApp, auguri speciali

Una frase ad effetto e qualche elemento stilizzato fanno di questa immagine una cartolina tutto sommato semplice, ma di grande impatto. Non ti resta, allora, che divulgarla su WhatsApp e fare in modo che raggiunga le persone che più ami in questo giorno così speciale.