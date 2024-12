Ultim’ora Pogacar, tifosi spiazzati: “Prima o poi dovrà farlo”

Ultim’ora Pogacar, il ciclista più forte del Mondo che rischia di diventare il più forte di tutti i tempi spalle al muro: “Prima o poi dovrà farlo”

Tadej Pogacar è il ciclista più forte al momento. E se continuasse a vincere in questo modo, con questa facilità e con questa regolarità, “rischia” seriamente di diventare il ciclista più forte di tutti i tempi. Insomma, un campionissimo assoluto che ha fatto di nuovo innamorare tutti di questo sport faticosissimo e bellissimo.

Detto questo, lo sloveno tramite i propri canali social ha annunciato già quali sono le corse che, sicuramente, affronterà nel 2025. Ovviamente il calendario è tutto da chiudere, e dentro, almeno per ora, non ci sono né il Giro d’Italia e nemmeno la Vuelta. Ci sarà al Tour, invece, Pogacar, e anche alle classiche monumento che fanno diventare leggenda chi riesce a vincerle. Ma se il giro italiano lo ha già vinto, Pogi ancora non si è mai cimentato nella Vuelta spagnola, che è la terza corsa a tappe per importanza nel mondo. E nel momento in cui è uscito il percorso della prossima edizione, Alberto Contador, un altro grandissimo di questo sport, lo ha messo praticamente con le spalle al muro.

Ultim’ora Pogacar: Contador lo mette con le spalle al muro

“Pogacar ha ancora tempo per vincere la Vuelta. Non è fondamentale che la corra il prossimo anno, ma prima o poi dovrà affrontarla. È un corridore in grado di vincere tutte le gare più importanti del mondo, e la Vuelta è senza dubbio una di queste. Se fossi in lui, la correrei già nel 2025” ha detto lo spagnolo, che ha elogiato in tutto questo anche il programma della corsa che mette in palio la maglia rossa.

“Credo che il percorso sia molto attraente, non solo per i corridori ma anche per gli spettatori. Ci sono tappe che garantiranno spettacolo e sarebbe fantastico vedere Pogacar misurarsi in una competizione così emozionante». Infine, dopo aver parlato di Pogacar, ha fatto anche una battuta su Vingegaard. Per Contador “è un corridore di cui non ti puoi fidare. Ha delle qualità incredibili ed è estremamente professionale. Dopo un anno difficile a causa della caduta, nel 2025 vorrà riprendersi e migliorare ancora. Sarà una sfida durissima tra lui e Pogacar”.