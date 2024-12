Sfregio tremendo a Sinner: tifosi imbufaliti

Sfregio tremendo a Jannik Sinner e i tifosi italiani sono imbufaliti. Ecco quello che è successo negli ultimi giorni. Nessuno se l’aspettava

In attesa di quella che sarà una sentenza che, vuoi o non vuoi, entrerà comunque nella storia, Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi a Dubai in vista del primo appuntamento della prossima stagione, lo Slam in Australia nel quale, l’altoatesino, cercherà di difendere il titolo conquistato a gennaio del 2024.

La sentenza, come sappiamo, riguarda la sua positività al Clostebol, in maniera infinitesimale, riscontrata nelle analisi dell’azzurro. Inizialmente prosciolto da ogni accusa, il ricorso della Wada al Tas di Losanna ha rimesso tutto in discussione. E, dal momento in cui è venuta fuori, appunto, questa positività, uno dei maggiori accusatori di Sinner è stato Kyrgios. L’australiano, lo sappiamo, potrebbe giocare contro Sinner proprio a casa sua, e ha già detto che qualora questo capitasse cercherà di mettere tutto il pubblico contro Jannik. Sarà il sorteggio, ovviamente, a decidere gli accoppiamenti e c’è chi spera che questa possa succedere, magari quelli fuori da tutti che si vorrebbero “divertire”, e altri che invece sperano invece che tutto questo possa non accadere.

Sfregio a Sinner, arriva da Jasmine Paolini

Detto questo è evidente che le cose tra Sinner e il collega non possono andare per il verso giusto e pochi italiani si aspettavano una foto di Jasmine Paolini, una delle migliori tenniste azzurre al momento, insieme proprio al più grande accusatore di Jannik.

“La campionessa azzurra ha subito qualche rimbrotto sui social: critiche apparse piuttosto pretestuose, visto che non è stata Jasmine Paolini a scegliere di giocare in doppio con il tennista australiano. Inoltre non si è trattato di una gara ufficiale, ma di una semplice esibizione. “Mi sono divertita tantissimo“, ha detto Jasmine Paolini, mentre Kyrgios le ha fatto i complimenti per “uno splendido 2024, dove ha fatto cose eccezionali”. Questo è quanto scritto da Libero, che ha riportato la notizia. E tutto questo ovviamente qualche polemica, come succede sempre in questi casi, se l’è portata dietro.