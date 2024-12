Frosinone-Salernitana, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

Frosinone-Salernitana è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo la retrocessione dello scorso anno, e dopo aver mantenuto un’importante ossatura della rosa, prendendo pure un tecnico che aveva fatto bene con il Catanzaro, vale a dire Vivarini (poi esonerato), ci si aspettava un campionato completamente diverso da parte del Frosinone, che invece sta pagando a carissimo prezzo appunto il fatto di essere retrocesso. Ultimi in classifica, i ciociari, e due punti in meno della Salernitana. E per definire la stagione dei granata, potremmo tranquillamente fare copia e incolla con quanto scritto prima.

Due formazioni deluse, due formazioni che cercano riscatto. Due formazioni che, comunque, si approcciano a questo match con dei risultati totalmente diversi arrivati nel corso delle ultime settimane: il Frosinone, oltre le tre sconfitte, almeno è riuscito a piazzare due vittorie; la Salernitana, invece, di vittorie nelle ultime cinque ne ha fatta solo una ma ha pareggiato due volte. Due squadre che evidentemente giocheranno con la testa piena di pensieri: non si può essere liberi se la classifica è quella che conosciamo tutti. Quindi, è evidente, ci aspettiamo una gara molto tattica, una di quelle che potrebbero essere decise dalla giocata dei singoli, una di quelle che potrebbero anche essere indirizzate dal fattore campo. Sì, perché vincendo, il Frosinone piazzerebbe il colpaccio con annesso sorpasso in classifica. E crediamo che possa andare realmente in questo modo.

Come vedere Frosinone-Salernitana in diretta tv e in streaming

Frosinone-Salernitana, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata a 2.35 su Goldbet, Lottomatica e a 2.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non ci aspettiamo una gara con chissà quali emozioni. Ci aspettiamo un match combattuto, deciso da una giocata – o magari da una palla inattiva – che potrebbe arrivare da parte della squadra di casa.

Le probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-5-2): Cerofollini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Marchizza, Barcella, Darboe, Begic; Ambrosino, Ghedjemis.

SALERNITANA (3-4-3): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Ghiglione, Soriano, Amatucci, Tongya; Stojanovic, Braaf, Simy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0