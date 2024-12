Sudtirol-Cittadella, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Sudtirol-Cittadella è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Fino a questo momento Sudtirol e Cittadella hanno parecchie cose in comune, non solo i punti (17). Entrambe stanno cercando di allontanarsi dalla zona rossa dopo aver cambiato guida tecnica – il club bolzanese ha addirittura esonerato già due allenatori in stagione – e, a differenza di qualche settimana fa, non sembrano più completamente spacciate. Tuttavia, in attesa di rinforzi di spessore nel mercato di gennaio, non bisognerà abbassare la guardia, soprattutto in uno scontro diretto così delicato.

Il Sudtirol, dopo una lunga serie di sconfitte, ha invertito la rotta con l’arrivo dell’esperto Fabrizio Castori: con lui al timone sono arrivati due risultati positivi, il primo contro il Mantova (2-2) ed il secondo al San Nicola contro il Bari (0-1), match deciso da una rete di El Kaouakibi al 90′. Sabato scorso è tornato a vincere anche il Cittadella: 3-1 alla Reggiana e secondo risultato utile consecutivo dopo lo 0-0 con la Cremonese. Insomma, nessuna delle due, per ora, ha intenzione di alzare bandiera bianca prima del previsto: del resto, la classifica nelle ultime posizioni è ancora molto corta ed un’eventuale successo permetterebbe non solo di allungare la striscia positiva ma anche di abbandonare il terzultimo posto.

Come vedere Sudtirol-Cittadella in diretta tv e in streaming

Sudtirol-Cittadella, in programma giovedì alle 15:00 allo stadio “Druso” di Bolzano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Sudtirol e Cittadella anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 2.85 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Sudtirol non ha mai battuto il Cittadella davanti al proprio pubblico da quando frequenta la B e non vince in casa da agosto. Prevediamo grande equilibrio trattandosi di un delicato scontro diretto per evitare la retrocessione: lo spettacolo potrebbe lasciare a desiderare e non c’è da aspettarsi un gran numero di gol.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Cittadella

SUDTIROL (3-4-3): Poluzzi; Casiraghi, Pietrangeli, Giorgini; Arrigoni, Kofler, Molina, Praszelik; Zedadka, Merkaj, Odogwu.

CITTADELLA (3-5-1-1): Kastrati; Salvi, Negro, D’Alessio; Carissoni, Tronchin, Casolari, Branca, Masciangelo; Vita; Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1