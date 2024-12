Cosenza-Catanzaro, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cosenza-Catanzaro è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il piatto forte del Boxing Day di Serie B che chiude il girone d’andata è senz’altro l’atteso derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, appuntamento che come al solito rinfocola una sentitissima rivalità. Chi ci arriva meglio? Di sicuro i giallorossi dell’ex Fabio Caserta, che nella passata stagione sedeva sulla panchina dei Lupi – perse entrambi i derby, sia quello d’andata che di ritorno – per poi essere rimosso dall’incarico in primavera.

Il suo Catanzaro non sarà quello dello scorso anno ma, nonostante qualche pareggio di troppo – nessuno ha collezionato più “X” delle Aquile, ben 11 – al giro di boa occupa un dignitoso ottavo posto, a quota 23 punti, ed è in zona playoff. Sembrano esserci, dunque, i presupposti per togliersi qualche soddisfazione anche stavolta, sebbene l’obiettivo primario resti quello di assicurarsi la salvezza nel più breve tempo possibile. Solo tre le sconfitte incassate finora dai giallorossi: l’ultima è arrivata sabato scorso contro la Spezia (0-1) mettendo fine ad un’imbattibilità che durava da settembre. Ha perso con lo stesso risultato il Cosenza, trafitto da un gol di Cicconi a Carrara, contro una diretta concorrente per la salvezza. Terza sconfitta di fila per i Lupi, precipitati all’ultimo posto della graduatoria (posizione che condividono con il Frosinone). Certo, è una classifica “drogata” dai 4 punti di penalizzazione – senza di quelli i rossoblù sarebbero fuori dalla zona rossa – ma la sensazione è che la sola grinta non possa più bastare: i limiti tecnici della squadra di Massimiliano Alvini rimangono evidenti e per raggiungere l’ennesima salvezza serviranno più elementi di categoria a gennaio.

Caserta dovrebbe schierare una formazione simile a quella che ha affrontato lo Spezia, dall’altro lato invece il tecnico rossoblù Alvini dovrà fare a meno dello squalificato Florenzi, espulso a Carrara.

Come vedere Cosenza-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cosenza e Catanzaro, in programma giovedì alle 15:00 allo stadio “Marulla” di Cosenza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cosenza-Catanzaro anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Cosenza cercherà di reagire in quella che è una delle partite più importanti dell’anno ma difficilmente i Lupi riusciranno a sfatare il tabù derby (in B l’ultima vittoria manca da tempo immemore) contro un Catanzaro in salute e con più certezze. Giallorossi leggermente favoriti, dunque. E per quanto riguarda i possibili marcatori occhio a Iemmello, che nella passata stagione segnò sia all’andata che al ritorno contro il Cosenza.

Le probabili formazioni di Cosenza-Catanzaro

COSENZA (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Mauri, Kourfalidis, Ricci; Rizzo Pinna, Mazzocchi; Strizzolo.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2