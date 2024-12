Cesena-Cremonese, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostico

Cesena-Cremonese è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se il Cesena, formazione neo promossa, non è che punti al salto di categoria direttamente quest’anno, la Cremonese, che ci prova da diversi anni, vorrebbe certamente tornare in A. Entrambe le formazioni si trovano dentro i playoff, un risultato sicuramente che fa sorridere i bianconeri, mentre è il minimo per i lombardi di Stroppa, che hanno dei giocatori importanti per la categoria.

Il Cesena arriva a questo match dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia arrivata anche per via dell’inferiorità numerica. Altrimenti, la sfida in terra campana, sarebbe stata certamente da pari. Pareggio anche per la Cremonese, che ha impattato contro la Sampdoria. Vista la classifica che ormai si è delineata, gli ospiti nel corso di questa stagione dovranno cercare di mantenere un certo piazzamento nei playoff, difficile pensare alla promozione diretta. E crediamo, anche per via dei diversi impegni che i bianconeri hanno avuto in queste ultime settimane – c’è stata anche la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta – che gli ospiti partano leggermente avanti nei favori del pronostico.

Sì, per qualità tecniche, ma anche per delle assenze importanti nel Cesena – Shpendi su tutti, lì davanti, fa la differenza – la Cremonese nel giorno di Santo Stefano potrebbe piazzare il colpo grosso, quello che in grado di rilanciare in maniera prepotente la squadra in classifica.

Come vedere Cesena-Cremonese in diretta tv e in streaming

Cesena-Cremonese, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Sì, colpo esterno della Cremonese in questo turno. Un colpo importante contro un Cesena che potrebbe pagare i molteplici impegni avuti durante queste ultime settimane.

Le probabili formazioni di Cesena-Cremonese

CESENA (3-4-2-1): Klinsamm; Curto, Prestia, Mangraviti; Celia, Francesconi, Calo, Donnarumma; Berti, Antonucci; Kargbo.

CREMONESE (3-5-1-1): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagetti, Milanese, Zanimacchia; Vazquez; Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2