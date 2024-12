Brescia-Modena, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Brescia-Modena è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Siamo arrivati al giro di boa del campionato di Serie B e quello del Brescia non è di certo un bilancio positivo. Ci si aspettava indubbiamente di più dalle Rondinelle, al momento impantanate nella parte destra della classifica, più o meno equidistanti sia dalla zona playoff che da quella playout.

Da ottobre in poi i lombardi hanno fatto registrare una sola vittoria, in trasferta contro la Sampdoria. Poi tanti risultati deludenti, in seguito ai quali la proprietà ha deciso di dare il benservito a Rolando Maran e di affidarsi a Pierpaolo Bisoli.

L’esperto tecnico, che a novembre era stato licenziato a sua volta dal Modena, ha debuttato nello scorso fine settimana con un sonnacchioso pareggio (0-0) contro la Salernitana all’Arechi: il Brescia è stato costretto a rimandare ancora una volta l’appuntamento con i 3 punti, che mancano da quasi due mesi (in casa il Brescia non vince addirittura da settembre). Bisoli – che non sarà in panchina perché squalificato – cercherà di invertire questo trend proprio contro la sua ex squadra: il Modena, ironia della sorte, non perde da quando è avvenuto il cambio di guida tecnica, con Paolo Mandelli che ha preso il posto dell’attuale allenatore del Brescia. Da allora i Canarini hanno inanellato 6 risultati positivi (tre vittorie e altrettanti pareggi) e nelle ultime due giornate si sono aggiudicati il derby con la Reggiana e battuto il Pisa secondo in classifica, tenendo la porta inviolata. In classifica adesso gli emiliani sono noni: erano penultimi quando è stato esonerato Bisoli.

Come vedere Brescia-Modena in diretta tv e in streaming

La sfida Brescia-Modena, in programma giovedì alle 15:00 allo stadio “Rigamonti” di Brescia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Brescia-Modena anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

Il pronostico

Il Brescia ha bisogno di punti ma deve fare i conti con un Modena in gran forma, reduce da due vittorie di fila, entrambe molto pesanti. Da quando c’è Mandelli in panchina nelle partite dei gialli non si è mai visto il segno Over 2.5: probabile che anche stavolta il numero dei gol complessivi sarà inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Brescia-Modena

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Moncini, Borrelli.

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Magnino, Gerli, Santoro, Cotali; Palumbo, Caso; Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1