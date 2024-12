Pisa-Sassuolo, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Pisa-Sassuolo è una partita della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Boxing Day di Serie B comincia con un gustoso scontro d’alta classifica tra la squadra che da qualche mese a questa parte sta dominando il campionato, il Sassuolo, ed il Pisa di Pippo Inzaghi, rimasto in vetta fino a poche settimane fa. I nerazzurri, una volta subito il sorpasso degli emiliani, non sono più riusciti a tenere il loro passo e dopo la sconfitta di sabato scorso con il Modena (1-0) sono scivolati addirittura a -6 dai neroverdi e devono condividere la seconda piazza con lo Spezia (entrambe a quota 37 punti, comunque ben distanti dalla quarta, la Juve Stabia).

Per il Pisa si è trattato del terzo k.o. stagionale, il primo dopo un mese. Davanti al proprio pubblico, tuttavia, i toscani sono gli unici ancora imbattuti insieme allo Spezia: basterà per fermare la corazzata di Fabio Grosso (un altro protagonista, come Inzaghi, del trionfo dell’Italia ai Mondiali 2006), squadra che vince ininterrottamente da novembre in poi? Vedremo, anche se il Sassuolo non sembra dare segni di cedimento. I neroverdi nell’ultimo turno hanno piegato pure il Palermo (2-1), dimostrando di essere almeno una spanna sopra rispetto alle pretendenti (imbattuti da agosto e miglior attacco con 40 gol realizzati). Sono 7 le vittorie di fila in campionato per Berardi e compagni, sempre più favoriti per il ritorno immediato in massima serie.

Come vedere Pisa-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Sassuolo, in programma giovedì alle 12:30 all’Arena Garibaldi di Pisa, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Pisa e Sassuolo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Match che si preannuncia assai equilibrato, come confermato peraltro dalle quote dei bookmaker. Non si può trascurare, ad ogni modo, lo strepitoso momento di forma del Sassuolo, che a nostro parere uscirà con un risultato positivo anche dall’Arena Garibaldi. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Pisa-Sassuolo

PISA (3-4-3): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Piccinini, Marin, Angori; Moreo, Tramoni, Lind.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Toljan, Odenthal, Muharemovic, Doig; Boloca, Iannoni; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Moro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2