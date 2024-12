Brighton-Brentford, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Brighton-Brentford è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Brighton sta lentamente rientrando nei ranghi dopo un avvio di campionato che aveva lasciato tutti a bocca aperta. I Seagulls, grande sorpresa d’inizio stagione, non riescono più a vincere da un mese e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto a malapena tre pareggi nonostante un calendario non impossibile. Lo scorso fine settimana hanno evitato la sconfitta in casa del West Ham (1-1), risultato che ha in parte fatto dimenticare il tonfo casalingo con gli acerrimi rivali del Crystal Palace (1-3) del weekend precedente.

Non è però il caso di fare troppi drammi: in classifica il Brighton è decimo e ad un tiro di schioppo dall’Europa, obiettivo che la scorsa estate non sembrava realistico soprattutto dopo l’addio di Roberto De Zerbi e l’arrivo in panchina di un tecnico giovane ed alla prima esperienza nel massimo campionato inglese come lo svizzero Fabian Hurzeler. Va a caccia di riscatto anche il Brentford, un po’ calato nell’ultimo periodo. Nell’ultimo turno è caduta l’imbattibilità casalinga delle Bees di Thomas Frank, battute 2-0 dal sempre più sorprendente Nottingham Forest: fino a pochi giorni fa, infatti, i londinesi erano l’unica squadra insieme all’Arsenal ad non aver perso tra le mura amiche. Qualche avvisaglia, in realtà, c’era stata pure nelle gare precedenti: sconfitta 2-1 con il Chelsea in campionato ed eliminazione dalla League Cup per mezzo del Newcastle. Il Brentford in classifica ha due punti in meno del Brighton ma se vuole alzare l’asticella deve necessariamente migliorare il rendimento in trasferta. Fuori casa nessuno ha fatto peggio della squadra allenata dal tecnico danese (appena un punto racimolato in 8 partite).

Come vedere Brighton-Brentford in diretta tv e in streaming

Brighton-Brentford è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai.

Il pronostico

Il Brighton non sta brillando ma è assai probabile che vada a punti contro una squadra, il Brentford, che non riesce ad essere efficace in trasferta, dove i numeri sono disastrosi. Ci aspettiamo, in ogni caso, un match da almeno tre gol complessivi: negli ultimi 2 precedenti giocati all’Amex Stadium le reti totali sono state ben 9.

Le probabili formazioni di Brighton-Brentford

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Collins, Mee, van den Berg; Janelt, Norgaard, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Lewis-Potter.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2