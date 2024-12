Gratta e vinci, incredibile scoperta: è lì che sta di casa

Gratta e vinci, sospetto confermato: la dea bendata si nasconde proprio lì.

Non serve macinare chilometri su chilometri. A volte la dea bendata è proprio lì, sotto il nostro naso, e magari neppure ce ne accorgiamo. Questo per dire che in certi casi ce l’abbiamo accanto e che non è vero, come si pensa, che sia necessario rincorrerla, per potersi imbattere in essa. Tante volte, anzi, è lei a rincorrere noi e a fare in modo che la si possa trovare facilmente, senza perdere troppo tempo.

Prendete la storia di quest’uomo della Carolina del Nord, per esempio. Non ha dovuto scalare alcuna montagna, non ha dovuto attraversare nessun oceano, per poter finalmente avere un appuntamento con la dea bendata. Era talmente vicino a lei che mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che un giorno l’avrebbe incontrata per davvero. Eppure, è successo. Ed è successo, per di più, in un modo che a noi pare assai insolito, ma che statisticamente, invece, non lo è.

Chi ha qualche conoscenza base dello stile di vita americano saprà bene che al di là dell’oceano le stazioni di servizio cittadine sono frequentatissime, molto più di quanto non lo siano nel Bel Paese. Tanto è vero che la fortuna, pensate un po’, ha deciso di nascondersi lì già svariate volte, in passato, certa del fatto che a trovarla sarebbe stato qualcuno che lo meritava.

Gratta e vinci, tanto vale provarci: non si sa mai

Ecco, dunque, cosa è successo a Jeffrey Kettle lo scorso 19 dicembre, mentre si trovava a sud di Greenville, più precisamente in un punto vendita Chicod Store. All’interno, per l’appunto, di una stazione di servizio di campagna.

Entrato nel negozio, gli è balenata l’idea di investire 20 dollari in un Gratta e vinci: ne ha scelto uno della serie Big Cash Payout e ha scoperto, poco dopo, che quel giorno la dea bendata si era invaghita, tra tanti, proprio di lui. C’era una possibilità su 1 milione 598mila di beccare il primo premio in palio con quella lotteria istantanea, e indovinate un po’? Questo onore è spettato proprio lui, che ha vinto, nello specifico, la bellezza di 2 milioni di euro.

Al momento di riscuotere la vincita ha scelto d’incassare la somma forfettaria di 1,2 milioni di dollari, che, al netto delle tasse, sono scesi a quota 858mila dollari. Il tutto grazie ad un pit-stop fortunatissimo che gli ha cambiato, a conti fatti, la vita.