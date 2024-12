Nottingham Forest-Tottenham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Nottingham Forest-Tottenham è una partita valida per la diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’altra grande sorpresa di questo girone d’andata, insieme al Bournemouth, è il Nottingham Forest. Quando mancano due giornate al giro di boa, i Reds sono addirittura quarti in classifica, in piena zona Champions League: uno scenario inimmaginabile la scorsa estate, mentre i tifosi biancorossi si auguravano di raggiungere una salvezza tranquilla e senza troppi patemi.

Invece i 31 punti conquistati in 17 giornate consentono agli uomini di Nuno Espirito Santo di sognare un pass per una competizione europea, traguardo non più così impossibile se il Forest continuerà ad andare a questa velocità. Sabato scorso Gibbs-White e compagni si sono tolti un’altra bella soddisfazione, andando a vincere nel “fortino” del Brentford, una delle due squadre ancora imbattute davanti al proprio pubblico: Elanga e l’ex Torino Ola Aina (0-2) hanno regalato altri 3 punti al tecnico portoghese, mettendo la firma sul terzo successo di fila dopo quelli con Manchester United e Aston Villa.

Ennesima delusione invece per il Tottenham, di scena al City Ground nel Boxing Day. Gli Spurs, a pochi giorni dal rocambolesco 4-3 al Manchester United con cui si sono presi la qualificazione alla semifinale di League Cup, si sono fatti infilzare dal Liverpool capolista, che nel nord di Londra ha avuto la meglio con un pirotecnico 6-3. Le numerose assenze in difesa non possono essere un alibi per l’allenatore Ange Postecoglou: il suo Tottenham è apparso ancora una volta sbilanciatissimo e con poco equilibrio tra i reparti. La classifica nel frattempo continua a preoccupare: solamente undicesimi gli Spurs, scivolati a -7 dal quarto posto e dalla Champions League.

Il pronostico

Il Nottingham Forest in questo momento sta meglio del Tottenham e contro gli Spurs dovrebbe far registrare un altro risultato positivo. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Tottenham

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Alex Moreno; Dominguez, Anderson; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1