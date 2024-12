Berrettini sconvolgente: confessione shock su Sinner

Berrettini sconvolgente: il secondo tennista azzurro per importanza in un’intervista ha fatto una confessione clamorosa su Sinner

Matteo Berrettini per importanza è il secondo tennista azzurro. Solo Jannik Sinner, il numero uno al mondo, quello in grado di vincere sempre, è davanti a lui. Ma per un periodo, in quel 2021 che lo ha visto protagonista a Wimbledon, primo italiano nella storia a conquistare la finale, si parlava solo del romano.

Poi sono successe un po’ di cose. Soprattutto problemi di natura fisica che lo hanno messo ko nei momenti più importanti della sua carriera non dandogli la possibilità di rimanere su quei livelli altissimi. E tutto questo lo ha portato evidentemente a rincorrere, a cercare di risollevarsi con fatica. C’è da dire che nel corso di questo 2024 ce l’ha fatta, ha vinto tre tornei 250, ma soprattutto, al fianco di Sinner, ha conquistato la Coppa Davis. E per la fine dell’anno, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, non solo ha fatto un quadro di quello che è successo, ma ha fatto anche una rivelazione clamorosa sul proprio compagno di squadra.

Clamoroso Berrettini: la rivelazione su Sinner

“Un anno importante, in cui ho ritrovato le sensazioni giuste, la voglia di allenarmi, di competere, sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Dopo anni un po’ bui ho ritrovato il sorriso”. Queste le prime parole di Matteo, che poi ha continuato in questo modo: “Davis? L’ho desiderata tantissimo. Avevo molta voglia di giocare sia in singolare che in doppio. Ero pronto e, nonostante fossi al fianco di Sinner, la tensione era tanta. Ho pensato: se perdo il doppio accanto al numero 1 del mondo daranno la colpa a me” ha detto ancora ridendo, ma dimostrando ovviamente di pensare a questa situazione.

Non poteva mancare, infine, una domanda su quello che attualmente è il numero uno al mondo, amico e compagno di squadra. “Jannik? È motivo d’orgoglio averlo in squadra, la sua stagione è stata pazzesca, cerco sempre di rubargli qualcosa con gli occhi”. Insomma, un Berrettini sereno e sincero nel rivelare di guardare con molto interesse a quello che per la classifica Atp è il migliore tennista al momento. E non potrebbe essere altrimenti, ovviamente, se hai vicino quel tennista solamente chi è geloso non prenderebbe qualche colpo.