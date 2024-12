Southampton-West Ham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Southampton-West Ham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà, effettivamente, il debutto di Ivan Juric sulla panchina del Southampton. L’ex allenatore del Torino, con un paio di mesi da dimenticare alla Roma, è andato in tribuna nel pareggio che la sua nuova squadra ha piazzato sul campo del Fulham. Ma nel giorno di Santo Stefano sarà vicino alla sua squadra. In una partita subito difficilissima, soprattutto perché la classifica dei Saints parla chiaro.

Dopo diciassette giornate ultimo posto in classifica con soli sei punti conquistati, undici gol fatti – peggior attacco – e la bellezza di 36 quelli presi. Numeri che mettono in evidenza le difficoltà di una squadra che spera, con il nuovo allenatore, di cambiare tutto quello che è stato fino al momento. Riuscirà in tutto questo il croato? Crediamo che, a lungo andare, Juric abbia le qualità per riuscire a dare un’impronta alla propria squadra e soprattutto riuscire a tirare fuori da una situazione di classifica disastrosa il Southampton, ma serve del tempo, come detto, quindi il primo impatto sarà tutt’altro che semplice.

Ed è per questo che il West Ham, formazione pronta, che ha una classifica discreta, potrebbe riuscire nel colpo grosso nel boxingday. Gli ospiti per qualità, sono nettamente superiori ai padroni di casa e sognano l’affermazione, la seconda nelle ultime quattro partite, il quarto risultato utile di fila

Il pronostico

Affermazione esterna per il West Ham, che bagnerà in questo modo il debutto sulla panchina del Southampton per l’ex Roma Ivan Juric.

Le probabili formazioni di Southampton-West Ham

SOUTHAMPTON (3-4-2-1): Ramsdale; Harwood, Bednarek, Wood; Sugawara, Aribo, Downes, Walker-Peters; Dibling, Fernandes; Armstrong.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kiman, Emerson; Alvarez, Soucek; Bowen, Paqueta, Kudus; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2