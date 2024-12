Newcastle-Aston Villa, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Newcastle-Aston Villa è una partita valida per la diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Segnali di risveglio importanti da parte del Newcastle, che sta cercando di risalire la classifica dopo mesi in cui le cose non sono andate proprio per il verso giusto. Con due vittorie nelle ultime due giornate i Magpies si sono riavvicinati alla zona Europa. Attualmente occupano l’ottavo posto e la distanza che li separa dal quarto è di soli cinque punti. Tutto, insomma, è ancora possibile di fronte ad una classifica così corta.

Servono, tuttavia, test più probanti per sincerarci che i bianconeri si siano messi alle spalle il momento difficile: non possono esserlo quelli con due neopromosse come Leicester e Ipswich Town, travolte entrambe 4-0 (quattro gol di Isak) da Bruno Guimaraes e compagni. I successi di fila in realtà sono tre, se consideriamo pure quello ottenuto in Coppa di Lega contro il Brentford, che è valso un pass per la semifinale.

La sfida del Boxing Day con l’Aston Villa, a tal proposito ci schiarirà le idee: anche i Villans sono a caccia di conferme dopo la bella affermazione ai danni del Manchester City di Pep Guardiola, piegato 2-1 sabato scorso al Villa Park. Sì, è vero, i Cityzens le stanno perdendo praticamente tutte e non riescono a venire fuori dal tunnel in cui si sono cacciati, ma battere i campioni d’Inghilterra in carica non è mai qualcosa di banale o scontato. L’Aston Villa peraltro doveva reagire dopo il k.o. con il Nottingham Forest di sette giorni prima: la squadra di Unai Emery, sesta in classifica (a +2 sul Newcastle), deve migliorare il rendimento in trasferta, dove l’ultimo successo – in Premier League – è datato 19 ottobre.

Il pronostico

Nonostante qualche assenza di troppo, il Newcastle sembra aver ritrovato certezze, gol e fiducia. L’Aston Villa, che in trasferta ultimamente non sta brillando, è avvisato. I Magpies, che nella passata stagione ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno contro i Villans (segnando ben 8 reti complessive), dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in una partita da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Newcastle-Aston Villa

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Livramento, Schar, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans, Kamara; McGinn, Duran, Rogers.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2