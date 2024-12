Manchester City-Everton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester City-Everton è una partita valida per la diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sabato scorso il Manchester City ha incassato un’altra sconfitta, stavolta a Birmingham contro l’Aston Villa (2-1). Il “tragico” periodo che sta attraversando la squadra di Pep Guardiola è ormai diventato uno dei temi più caldi della Premier League, anche perché i campioni d’Inghilterra in carica non avevano mai dovuto fare i conti con una crisi di tale portata da quando sulla loro panchina siede il titolatissimo tecnico catalano.

Guardiola continua ad avere il supporto della proprietà e dei tifosi, su questo non c’è dubbio, ma la situazione comincia a diventare allarmante. Basti pensare che nelle ultime otto giornate di campionato i peggiori in assoluto sono stati proprio i Cityzens, il cui ritmo è da squadra che lotta per non retrocedere: da novembre in poi De Bruyne e compagni hanno battuto solo il Nottingham Forest, per il resto solo sconfitte ad eccezione del pareggio con il Crystal Palace. Numeri incredibili, assurdi per un club abituato a dominare e a non lasciare neanche le briciole in patria. Attualmente la classifica vede gli uomini di Guardiola al settimo posto: la distanza dal Liverpool capolista, che ha pure una gara in meno, è diventata abissale ed il nuovo obiettivo è fare di tutto per non mancare quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League.

Nella prima partita del Boxing Day 2024 intanto all’Etihad Stadium arriva l’Everton, che ha appena fermato sul pari due squadre in lotta per il titolo come Arsenal e Chelsea (in entrambi i casi è terminata 0-0). Prestazioni indubbiamente importanti per i Toffees di Sean Dyche, che pur avendo avuto la meglio solo sul Wolverhampton da fine ottobre in poi si stanno togliendo qualche soddisfazione, restando a debita distanza dalla zona rossa. L’attacco segna con il contagocce ma la difesa è la meno battuta (21 gol) tra le squadre che popolano la parte destra della classifica.

Il pronostico

Il Manchester City dovrebbe tornare a far registrare un risultato positivo ma occhio all’Everton che ha appena messo la museruola ai prolifici attacchi di Arsenal e Chelsea: i gol complessivi, all’Etihad Stadium, dovrebbero essere meno di 4.

Le probabili formazioni di Manchester City-Everton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Kovacic; Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Doku; Haaland.

EVERTON (3-4-2-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucouré; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1