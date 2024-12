Bournemouth-Crystal Palace, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Bournemouth-Crystal Palace è una partita valida per la diciottesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tredici punti su 15 disponibili nelle ultime 5 giornate di Premier League. Il Bournemouth non vuole smettere di sognare: dopo 17 turni le Cherries di Andoni Iraola sono ufficialmente la grande sorpresa di questa edizione del massimo campionato inglese e fa un certo effetto vederle al quinto posto in classifica, a tre punti dalla zona Champions League e sopra a squadroni del calibro di City, United e Tottenham.

L’ultima impresa i rossoneri l’hanno realizzata domenica, contribuendo a rendere più pesante l’atmosfera nei pressi di Old Trafford: 0-3 al Manchester United di Ruben Amorim, nel suo “tempio”, riuscendo pure a tenere la porta inviolata nonostante i numerosi tentativi dei Red Devils, che di occasioni non ne hanno avuto poche. Non è la prima big che ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Bournemouth, capace un mese e mezzo fa di prendersi pure lo scalpo del City campione in carica. Dove può arrivare questa squadra? Per ora il tecnico basco – con la salvezza praticamente già in tasca – preferisce godersi il momento, consapevole di portare avanti in maniera egregia un progetto sostenibile ma che non nasconde legittime ambizioni. Vedremo se la striscia positiva proseguirà anche contro il Crystal Palace, che al contrario delle Cherries non riesce ad alzare la famigerata asticella. Troppi bassi e pochi alti per gli uomini di Oliver Glasner, sedicesimi in classifica e a +4 sulla zona rossa. Sabato scorso le Eagles sono tornate a perdere, non opponendo grande resistenza nel derby londinese con l’Arsenal, che ha strapazzato 5-1 i rossazzurri a Selhurst Park.

Il pronostico

In questo momento ci viene difficile non dare fiducia al Bournemouth, che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. I rossoneri dovrebbero spuntarla anche in quest’occasione in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Crystal Palace

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Adams, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guéhi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1