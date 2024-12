Sinner, il messaggio al veleno corre sui social: reazione durissima

Sinner, lo sfogo è arrivato da un giorno all’altro: condanna immediata.

I tifosi, ad un certo punto, hanno pensato che la sola cosa da fare fosse prendere carta e penna e inviare una lettera a Gaudenzi dell’Atp. Perché non ne possono più, a quanto pare, dei continui attacchi di Nick Kyrgios ai danni di Jannik Sinner, iniziati nel momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della positività del campione azzurro ai test antidoping.

I sostenitori del numero 1 del mondo hanno dunque formalmente chiesto all’associazione di farsi carico del problema e di trovare una soluzione. Hanno parlato di incitamento all’odio e non hanno fatto mistero di come la situazione, ormai, sia diventata ai loro occhi intollerabile. Non sono i soli a pensare che il bad boy australiano debba darci un taglio, ad ogni modo. Qualcun altro, nelle scorse ore, è sceso in campo per difendere il nativo di San Candido e per dire la sua in merito a questa bagarre unidirezionale che si protrae, a questo punto, da decisamente troppo tempo.

Quel qualcuno risponde al nome di Sara Errani, la campionessa che in coppia con Jasmine Paolini ha brillato alle Olimpiadi e si è poi laureata regina del mondo in occasione della Billie Jean King Cup. Anche lei, come i tifosi, sta cercando di fare da scudo al suo collega del Trentino Alto Adige, tanto da essere scesa in campo per poterlo difendere personalmente.

Sinner, ci ha messo la faccia: l’ha difeso a spada tratta

La tennista bolognese ne ha parlato, qualche ora fa, durante il podcast Supernova di Alessandro Cattelan. Ha scelto le parole da dire con cura, tanto è vero che non ha sparato a zero senza pietà sull’australiano, pur avendo condannato aspramente il suo operato.

“Non lo conosco personalmente – ha detto Sara Errani in merito al finalista di Wimbledon 2022, Nick Kyrgios – Ha una personalità molto forte e a me è sempre piaciuto. Vederlo giocare è uno show. Pensando al mio carattere non dovrebbe piacermi, però lui mi piace”. Dopo aver usato la carota, però, ha tirato fuori il bastone. “Ultimamente ha fatto un po’ di uscite brutte e infelici: in quel caso non mi è piaciuto tanto”.

“Non parlo solo di quello che ha detto su Sinner – ha puntualizzato la Errani – Ha fatto delle dichiarazioni un po’ forti. Poi quando non sei in giro e giochi meno… mi è sembrato egocentrico e non mi è piaciuto tanto”. “Caso Sinner? Ne parliamo tra di noi. Siamo arrivate alla conclusione che non è facile, ogni caso ha le sue sfumature e non è possibile generalizzare. Bisogna sapere come sono andate tutte le cose, è difficile. Bisogna migliorare le tempistiche, perché ci sono atleti che hanno atteso mesi e mesi; mentre altri hanno risolto in due o tre giorni”.