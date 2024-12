Leganes-Villarreal, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Leganes-Villarreal è valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono nove i punti che dividono in classifica il Leganes e il Villarreal, a favore della squadra ospite, ovviamente, quinta in classifica alle spalle delle big del campionato, ma che di certo non vive il momento migliore da quando è iniziata la stagione. Anzi.

Sì, perché il Villarreal, nel corso delle ultime cinque uscite, non ha mai vinto. Anzi, ne ha perse tre di fila e solamente nello scorso weekend è riuscito, in qualche modo, a pareggiare in casa contro il Vallecano. Anzi, era pure un turno in mezzo alla settimana, e questo nell’economia di questa sfida potrebbe oggettivamente anche pesare un poco. Una sfida, questa, che ha visto gli ospiti andare vicini al gol in diverse occasioni e solamente un po’ di fortuna ha salvato il sottomarino giallo. E contro il Leganes, nonostante quella classifica che vi abbiamo raccontato prima, non sarà semplicissimo per diversi motivi. Quello principale? Il fatto che i padroni di casa abbiano vinto in trasferta contro il Barcellona piazzando una di quelle affermazioni che rimarranno serenamente tra quelle più importanti del club. Un’affermazione clamorosa, ovviamente, che fa alzare non solo l’autostima ma anche e soprattutto l’entusiasmo.

Difficile, quindi, per il Villarreal riuscire a prendersi i tre punti. Com’è difficile, nonostante tutto, pensare che gli ospiti possano perdere. I giocatori in giallo sono molto esperti e capiscono che il momento è quello che è: la burrasca prima o poi dovrà passare, e quindi cercheranno di fare e di subire il minor numero di danni possibili. Ecco quindi che il risultato che viene fuori ci pare davvero scritto.

Come vedere Leganes-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Leganes-Villarreal, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30.

Il pronostico

Sì, alla fine pensiamo possa venire fuori una gara da pareggio in un match da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Leganes-Villarreal

LEGANES (5-4-1): Dimitrovic; Altimira, Gonzalez, Saenz, Tapia, Hernandez; Munir, Cisse, Neyou, Rodriguez; de la Fuente.

VILLARREAL (4-4-2): Junior Reis; Navarro, Bailly, Costa, Cardona; Pino, Gueye, Comesana, Suarez; Barry, Perez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2