Las Palmas-Espanyol, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Las Palmas-Espanyol è valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I quattro risultati utili di fila permettono al Las Palmas di partire leggermente avanti nel pronostico contro l’Espanyol. Sono diciannove i punti per i padroni di casa, quindici invece quelli degli ospiti che, al momento, sarebbero anche retrocessi in Segunda Division. Ma il campionato è lunghissimo e sappiamo che tutto può succedere.

Entrambe le formazioni sono state costruite per lo stesso obiettivo, quello di salvarsi. Ovvio però che l’esperienza dell’Espanyol dovrebbe fare la differenza in campionato, cosa che fino al momento non è successa. Sbarazzini, invece, i padroni di casa, che con personalità hanno dimostrato di avere le carte in regola per riuscire a fare risultato contro tutti. Il punto più alto di questo avvio di stagione? Sicuramente la vittoria in trasferta contro il Barcellona, che allora andava alla grande, e che ha iniziato a scricchiolare soprattutto dopo questa sconfitta interna.

I due pareggi di fila contro Osasuna e Valencia, entrambi in casa, hanno permesso invece alla squadra di Barcellona di respirare un poco. Il bottino comunque è rimasto magro, almeno una vittoria se la sarebbero aspettata tutti ma così non è stato. Ma siccome, non c’è due senza tre, siamo sicuri che questo match possa finire solo in un modo.

Come vedere Las Palmas-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Las Palmas-Espanyol, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Un punto a testa potrebbe fare comodo, sia al Las Palmas che rimarrebbe lontano dalla zona rosa, sia all’Espanyol che piazzerebbe quello che comunque sarebbe il terzo risultato utile di fila.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Espanyol

LAS PALMAS (4-3-3): Cillesen; Javier Munoz, Herzog, Mckenna, Marmol; Campana, Rodriguez, Essugo; Ramirez, Mata, Moleiro.

ESPANYOL (4-4-2): Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Olivan; Roca, Smith, Kral, Jofre; Cheddira, Puado.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1