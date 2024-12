Atalanta-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Atalanta-Empoli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Da ottobre in poi le uniche squadre che sono riuscite a fermare l’Atalanta sono state Celtic e Real Madrid, ma in Champions League. Per quanto riguarda campionato e Coppa Italia, invece, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini non hanno fatto prigionieri: l’ultima sconfitta risale a fine settembre, quando il Como, a sorpresa, espugnò il Gewiss Stadium (tra l’altro l’unico a riuscirci finora insieme al Real).

La Dea, che per la prima volta nella sua storia in questo periodo dell’anno può permettersi di guardare tutti da una posizione privilegiata come il primo posto in classifica, non ha preso sottogamba neppure la coppa nazionale: Gasperini mercoledì scorso contro il Cesena, squadra che milita in Serie B, ha schierato gran parte dei titolarissimi, annichilendo 6-1 i romagnoli.

L’Atalanta, insomma, di fame ne ha davvero tanta e non vuole lasciare nulla per strada, dimostrando di aver ormai acquisito anche sotto questo punto di vista una mentalità vincente. Una settimana fa, invece, era stato Zaniolo – poi redarguito dal tecnico per l’esultanza “esagerata” – a decidere il complicato match con il Cagliari, terminato 1-0 per i bergamaschi. Con l’obiettivo di aumentare il gap nei confronti delle inseguitrici, la Dea cercherà di avere ragione anche dell’Empoli, che arriva al Gewiss Stadium senza grossi problemi di classifica. I toscani sono decimi, con un tranquillizzante +5 sulla terzultima, ma non possono ancora abbassare la soglia dell’attenzione. Nell’ultimo turno gli azzurri di Roberto D’Aversa hanno incassato la seconda sconfitta in tre giornate, arrendendosi di misura al Torino (0-1) e palesando di nuovo problemi offensivi: l’attacco dell’Empoli è il secondo meno prolifico del torneo (a malapena 2 gol segnati in casa).

Atalanta-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini recupera Cuadrado, mentre per riavere Scalvini dovrà attendere probabilmente la prossima gara. In difesa giocheranno Kossounou, Hien e Kolasinac, a centrocampo invece Pasalic prenderà il posto dello squalificato de Roon. Sulla corsia mancina Zappacosta dovrà battere la concorrenza di Ruggeri. Pronti Zaniolo e Samardzic dalla panchina.

Due recuperi importanti per D’Aversa, che a centrocampo potrà nuovamente contare su Henderson, di ritorno dalla squalifica. A Bergamo ci sarà pure il rientrante Fazzini, che si accomoderà in panchina. In attacco Colombo sarà supportato da Esposito e Maleh.

Il pronostico

L’Atalanta non avrà problemi a domare anche l’Empoli, sebbene gli azzurri finora abbiano fatto registrare più punti lontano dal “Castellani”. Dea favorita in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella; Maleh, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1