Tottenham-Liverpool, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Tottenham-Liverpool è una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe, in settimana, hanno superato il turno di League Cup, conquistando il pass per le semifinali. Spurs e Reds si affronteranno proprio nel penultimo atto della manifestazione (andata l’8 gennaio e ritorno il 5 febbraio), così ha voluto il sorteggio. Nel nord della capitale inglese andrà dunque in scena un antipasto della semifinale di Coppa di Lega ma è pure una sfida che potrebbe avere delle significative ripercussioni sulla classifica della Premier League, nonostante tra le due squadre ci siano al momento ben 13 punti di differenza.

Il Tottenham giovedì scorso è uscito vittorioso da un match spettacolare con il Manchester United terminato 4-3: protagonisti Solanke (doppietta) e due capisaldi della formazione di Ange Postecoglou come Son e Kulusevski. Per gli Spurs si è trattato del secondo successo di fila dopo il 5-0 inflitto pochi giorni prima al Southampton in campionato. La posizione di classifica dei londinesi, tuttavia, resta deficitaria a causa della troppa discontinuità a livello di rendimento e di risultati: il Tottenham è soltanto decimo, anche se non troppo lontano dal quarto posto – distante 5 lunghezze – che è l’obiettivo minimo stagionale (oltre ovviamente alla vittoria di un trofeo, che manca dal 2008). Il Liverpool invece è al comando della classifica da diverso tempo, ma i due pareggi di fila con Newcastle e Fulham hanno permesso al Chelsea di rifarsi sotto: i Blues hanno due punti in meno ma anche una gara in più rispetto ai Reds, che devono recuperare il derby con l’Everton. Continuano ad essere tante le assenze in casa Tottenham, soprattutto in difesa: assenti Davies, van de Ven e Romero, oltre al portiere titolare Vicario. Dall’altro lato, Arne Slot deve fare a meno dei soli Bradley e Konaté.

Come vedere Tottenham-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Tottenham ha speso molte energie giovedì per superare il turno di League Cup e l’ha fatto schierando un undici zeppo di titolari. Tanto turnover invece per il Liverpool, che è riuscito ad avere la meglio sul Southampton con numerose riserve in campo. I Reds, anche alla luce delle assenze con cui è costretto a fare i conti il tecnico degli Spurs Postecoglou, dovrebbero prevalere: si può valutare pure l’opzione “Over 3.5”, considerando nelle ultime sette gare casalinghe del Tottenham non si è mai segnato con il contagocce.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Pedro Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3