Manchester United-Bournemouth, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Manchester United-Bournemouth è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester United è stato appena eliminato dalla Coppa di Lega al termine di un rocambolesco 4-3 contro il Tottenham di Ange Postecoglou. Una sconfitta che probabilmente il tecnico Ruben Amorim aveva messo in preventivo, a giudicare dal corposo turnover: nonostante una formazione composta quasi esclusivamente da seconde linee, tuttavia, i Red Devils hanno sfiorato una rimonta clamorosa dopo essere andati sotto di tre gol.

La Premier League, per ora, sembra essere la priorità dell’allenatore lusitano, subentrato lo scorso novembre a Erik ten Hag, esonerato a furor di popolo. Bisogna fare di tutto per migliorare una classifica preoccupante, in cui lo United è scivolato addirittura nella parte destra (nel momento in cui scriviamo è tredicesimo).

Fortunatamente per Amorim, la graduatoria del massimo campionato inglese è ancora molto corta e con un filotto di vittorie ci si potrebbe riavvicinare alle prime quattro ed alla zona Champions League. Da vincere a tutti i costi, dunque, le prossime 2 gare, quella con il sorprendente Bournemouth ma soprattutto quella coi derelitti Wolves, in programma nel tradizionale Boxing Day di Santo Stefano. Le Cherries, ad ogni modo, potrebbero rivelarsi una bella gatta da pelare, alla luce del campionato che stanno facendo. Contro ogni pronostico veleggiano in zona Europa, sono reduci da quattro risultati utili (tre vittorie e un pareggio) e non sembrano dare segni di cedimento. Numeri che certificano l’ottimo lavoro di Andoni Iraola, tecnico che dà l’impressione di essere destinato a palcoscenici ben più importanti.

Come vedere Manchester United-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Manchester United-Bournemouth è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bournemouth solitamente crea tante occasioni e trova la via del gol in campionato da 10 giornate di fila. Le Cherries dovrebbero riuscire a perforare anche la difesa del Manchester United, rimasta inviolata solo una volta da quando è arrivato Amorim. Almeno una rete per parte e più di due complessive ad Old Trafford.

Le probabili formazioni di Manchester United-Bournemouth

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Diallo, Ugarte, Mainoo, Dalot; Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Unal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1