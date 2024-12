Everton-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Everton-Chelsea è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Settimana particolare per i tifosi dell’Everton, ma anche per i giocatori. Nei giorni scorsi infatti, senza nessuno scossone rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia, è diventato ufficiale il passaggio di proprietà: i Friedkin, già proprietari della Roma in Serie A, hanno messo le mani pure sulla squadra di Liverpool. E chissà, magari potrebbero essere in tribuna domenica pomeriggio per questo match che mette di fronte due squadre che vivono un momento diametralmente opposto.

Nelle ultime cinque partite l’Everton ha vinto solamente una volta, in casa, contro i Wolves. E ovviamente lo specchio di questi risultati sono ovviamente una classifica difficile. Per il momento gli uomini di Dyche (che evidentemente saluterà sicuro alla fine di questa stagione ma che potrebbe essere cacciato prima) sono fuori dalla zona rossa, ma la retrocessione rimane lì, ad un passo, e a gennaio servono immediati investimenti per uscire fuori.

Discorso diverso, ovviamente, per i Blues di Enzo Maresca: secondi in classifica alle spalle del Liverpool, con due punti in meno e una serie di vittorie clamorose che hanno portato anche al passaggio del turno anticipato in Conference League. L’impegno in mezzo alla settimana contro lo Shamrock Rovers è stato poco più di un allenamento, con un risultato largo e con una partita ovviamente mai messa in discussione. Tutto questo, è evidente, ci porta a dire una cosa che potete scoprire nel pronostico sotto a questo articolo.

Come vedere Everton-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Chelsea è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 anche su Snai.

Il pronostico

Non abbiamo nessun dubbio: vittoria per il Chelsea, che continuerà a respirare l’aria dell’altissima classifica. Per i Friedkin, l’inizio, non sarà di certo dei migliori

Le probabili formazioni di Everton-Chelsea

EVERTON (4-3-3): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Mangala, Gueye, Doucoure; Harrison, Calvert-Lewin, Ndiaye.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Adarabayo, Colwill, Veiga; Caicedo, Fernandez; Maduele, Palmer, Sancho; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3