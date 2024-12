I pronostici di domenica 22 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga, Premier League

I pronostici di domenica 22 dicembre: Serie A, Bundesliga, Liga e Premier League in campo, il big match è Tottenham-Liverpool.

La diciassettesima giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre quattro partite in programma. Si parte alle 12:30 con la Roma in zona retrocessione che ha assoluto bisogno dei tre punti contro il Parma falcidiato dagli infortuni. Alle 15:00 sempre in coda alla classifica scontro diretto che vale doppio tra Venezia e Cagliari.

Alle 18:00 la scatenata Atalanta di Gasperini non dovrebbe fermare la sua marcia inarrestabile contro l’Empoli, pure in difficoltà a causa dell’alto numero di infortuni. Chiude Monza-Juve coi bianconeri che ritrovato il sorriso nelle coppe, vogliono finalmente tornare alla vittoria anche in campionato.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Real Madrid-Siviglia e Leganes-Villarreal di Liga, Tottenham-Liverpool e Manchester United-Bournemouth di Premier League, Wolfsburg-Borussia Dortmund di Bundesliga e PSV-Feyenoord di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monza-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Roma (in Roma-Parma, Serie A, ore 12:30)

(in Roma-Parma, Serie A, ore 12:30) Fulham (in Fulham-Southampton, Premier League, ore 15:00)

(in Fulham-Southampton, Premier League, ore 15:00) Atalanta (in Atalanta-Empoli, Serie A, ore 15:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Siviglia , Liga , ore 16:15

, ore 16:15 Tottenham-Liverpool , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Leganes-Villarreal, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Wolfsburg-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 PSV-Feyenoord , Eredivisie , ore 14:30

, , ore 14:30 Manchester United-Bournemouth, Premier League, 15:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.85 GOLDBET ; 9.11 SNAI; 8.85 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Villarreal vincente e almeno un gol per squadra in Villarreal-Betis, Liga, ore 18:30