Monza-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Monza-Juventus è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In Coppa Italia contro il Cagliari la Juventus di Thiago Motta ha reagito alle critiche piovutele addosso dopo il pareggio, l’ennesimo in campionato, contro il Venezia ultimo in classifica. Un successo largo e convincente quello dei bianconeri, che hanno mandato in gol ben tre giocatori arrivati in estate a Torino (Nico Gonzalez, Koopmeiners e Conceiçao). Nel 4-0 rifilato ai sardi c’è stata gloria anche per Vlahovic, protagonista qualche giorno prima di un acceso dibattito con una parte della tifoseria.

Segnali importanti, soprattutto adesso che sembra attenuarsi l’emergenza infortuni. Ma ora servono risposte anche in campionato, dove la Vecchia Signora è scivolata a -9 dall’Atalanta capolista ed al momento è in ritardo pure nella corsa al quarto posto (a -3 dalla Fiorentina quarta).

Paradossalmente la Juventus è anche l’unica squadra ancora imbattuta: i bianconeri stanno “pagando” i troppi pareggi – sono addirittura 10 – ed un attacco che è ben lontano dai livelli di Atalanta e Inter, che hanno segnato molti più gol della Juve. Va da sé che un eventuale passo falso a Monza renderebbe tutto più complicato. I brianzoli continuano a far fatica e vengono da una sanguinosa sconfitta nello scontro diretto con il Lecce (2-1), la seconda consecutiva nonché la quinta nelle ultime 7 giornate (l’ultimo e unico successo risale a metà ottobre). La squadra di Alessandro Nesta – secondo peggior attacco del torneo con 14 gol – condivide l’ultimo posto con il Venezia ma per adesso non sembrano profilarsi cambi di guida tecnica all’orizzonte.

Monza-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Una delle cause dell’attacco poco prolifico del Monza è l’assenza del centravanti titolare Djuric, assente pure contro la Juve. Nesta nella sfida con i bianconeri non avrà neppure Maldini, out per squalifica. Possibile qualche novità a livello di formazione: davanti dovrebbe giocare Mota, supportato da Ciurria e Caprari. Pereira e Birindelli si contendono un posto sulla corsia destra.

Oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal – stagione finita per entrambi – nella Juventus mancheranno pure Weah, Douglas Luiz e Cambiaso. La difesa sarà composta da Savona, Gatti, Kalulu e Danilo, sulla trequarti invece agiranno Conceiçao, Koopmeiners e Yildiz. Si preparano ad entrare a gara in corso McKennie, Nico Gonzalez e Fagioli. Ballottaggio Di Gregorio-Perin.

Come vedere Monza-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Monza-Juventus, in programma domenica alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dopo aver incassato due sconfitte nel primo anno dei brianzoli in massima serie nella passata stagione furono i bianconeri ad imporsi sia all’andata che al ritorno. La Juventus, è vero, finora non ha dato garanzie sbagliando partite sulla carta molto semplici ma il fatto che siano tornati a disposizione diversi giocatori ci induce a pensare che la squadra di Motta riuscirà a portare via i tre punti dalla trasferta lombarda. Visti i numeri dell’attacco biancorosso non è da escludere che la Juventus possa tornare a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Monza-Juventus

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Ciurria, Caprari; Mota.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2