Wolfsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Wolfsburg-Borussia Dortmund è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre divise da un solo punto in classifica: ventidue quelli conquistati fino al momento dal Borussia Dortmund, 21 invece quelli dei padroni di casa. Ed è ovvio che ci si aspettava di più dalla formazione giallonera che, sulla carta, dovrebbe essere sempre quella che il Bayern Monaco dovrebbe temere per la vittoria del campionato. Ma da due anni a questa parte, vale a dire da quel clamoroso harakiri all’ultima giornata, le cose sono cambiate in maniera clamorosa.

E’ che se il Dortmund non riuscisse a riprendersi almeno in campionato, visto che comunque l’anno scorso ha giocato la finale di Champions League. Non ci saranno comunque dubbi che alla fine la squadra ospite riuscirà almeno da arrivare tra le prime quattro e quindi prendersi la qualificazione alla Champions, anche perché la classifica è corta e davvero tutto può succedere.

Detto questo, contro il Wolfsburg, non sarà semplice. I padroni di casa hanno fatto sei gol in più del Dortmund e ne hanno anche presi 4 in più. Quindi difese ballerine, per entrambi. E dopo un filotto di quattro vittorie di fila il Wolf ha perso contro il Friburgo nell’ultimo weekend, un segnale, questo, di una squadra che potrebbe continuare a pagare qualcosa.

Come vedere Wolfsburg-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Borussia Dortmund è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un gol per squadra, sicuro. Almeno tre reti complessive, sicuro anche questo. E occhio anche al colpo esterno del Borussia Dortmund che, con questi tre punti, si potrebbe clamorosamente rilanciare in classifica.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Borussia Dortmund

WOLFSBURG (4-4-2): Grabara; Fischer, Vavro, Koullerakis, Maehle; Baku, Dardai, Arnold, Wimmer; Amoura, Tomas.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Couto, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Gross, Nmecha, Reyna; Beier, Guirassy, Gittens.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3