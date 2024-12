Betis-Rayo Vallecano, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Betis-Rayo Vallecano è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Undicesimo posto in campionato quando siamo praticamente al giro di boa, ma con l’Europa – quella minore – ancora raggiungibile. Finora non è stato un Betis brillante e la sensazione è che i biancoverdi di Manuel Pellegrini, con la rosa che si ritrovano, avrebbero potuto fare di più, tuttavia gli obiettivi stagionali restano alla portata dei biancoverdi, anche grazie ad una classifica che rimane cortissima – la settima piazza è a un punto – soprattutto per quanto riguarda la corsa ad Europa e Conference League.

Lo stesso vale per il cammino in Conference, con gli andalusi che hanno chiuso al quindicesimo posto nella maxiclassifica e dovranno giocare due partite in più tra febbraio e marzo per qualificarsi agli ottavi di finale.

Un peccato, visto che le squadre affrontate da Lo Celso e compagni erano decisamente più deboli. In Liga invece il club di Siviglia ha appena messo fine ad un lungo digiuno di vittorie: una settimana fa è arrivata un’importante vittoria in casa del Villarreal, abbattuto 2-1 grazie ai gol di Vitor Roque e Lo Celso. Pellegrini adesso va a caccia di continuità nel posticipo domenicale con il Rayo Vallecano, una possibile minaccia nella lotta per quinto, sesto e settimo posto. I madrileni hanno tre punti in meno in classifica ma sanno come rendersi indigesti, anche contro squadre più forti: nelle ultime due giornate, infatti, hanno strappato un pareggio sia contro il Real Madrid (3-3) che contro il Villarreal (1-1), dimostrando di avere le carte in regola per diventare una sorta di mina vagante, nonostante i tanti alti e bassi. Due assenze certe per squalifica per entrambi i tecnici: Pellegrini deve fare a meno di Avila, mentre Inigo Perez non avrà Mumin.

Come vedere Betis-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida tra Betis e Rayo Vallecano, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Betis è in ripresa ma in questa stagione la continuità non è mai stata il suo forte: il Rayo Vallecano può dire la sua in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Betis-Rayo Vallecano

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud; Johnny Cardoso, Altimira; Assane, Lo Celso, Abde; Vitor Roque.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Pep Chavarria; Unai López, Pathé Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro García; Nteka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1