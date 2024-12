Roma-Parma, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Parma è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Scontro salvezza? Sì, scontro salvezza, se andiamo a guardare ovviamente quella che è la classifica della Serie A. Con la sconfitta sul campo del Como, la Roma di Ranieri, si è complicata la vita. E la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia non è proprio un segnale di ripresa: chi ha visto il match ha capito che i liguri pensavano solamente al campionato e i giallorossi hanno fatto solo ed esclusivamente quello che dovevano fare: rendere la gara semplice per il passaggio del turno.

All’Olimpico, comunque, arriva un Parma in crisi. Non nerissima, ma Pecchia con un altro paio di prestazioni di certo non all’altezza, potrebbe anche essere esonerato dall’altra proprietà americana della Serie A. Il Verona, che sì era in crisi nerissima fino allo scorso fine settimana, è riuscito a prendersi il bottino pieno mettendo in evidenza quelle che sono le problematiche dei ducali: giovani sì, anche belli pimpanti, ma molto inesperti per quello che è il campionato di Serie A. Difficile, quindi, uscire fuori con dei punti dallo stadio della Roma, nonostante Ranieri abbia comunque delle assenze importanti. Cristante e Hummels ad esempio sono in dubbio, così come Koné, che negli ultimi giorni si è allenato con il tutore.

In casa giallorossa, infine, potrebbe anche essere una delle ultime uscite di Dybala: il giocatore argentino è entrato fortemente nel mirino del Galatasaray e al rientro a gennaio – nel derby – potrebbe anche essere in Turchia. Vedremo come andrà a finire.

Come vedere Roma-Parma in diretta tv e in streaming

Roma-Parma è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Difficile non pensare ad una vittoria della Roma. Che in una gara da almeno tre reti complessive e da almeno una rete per squadra, dovrebbe prendersi tre punti importanti per il proprio cammino.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Paredes, Koné, Angelino: Dybala, Dovbyk.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1