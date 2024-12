I pronostici di sabato 21 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 21 dicembre, scendono in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

La diciassettesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite: Torino-Bologna alle 15:00, Genoa-Napoli alle 18:00 e Lecce-Lazio alle 20:45. Il Torino è tornato alla vittoria nello scorso turno, ma i limiti della squadra allenata da Vanoli da quando si è infortunato Zapata sono evidenti, mentre il Bologna è in gran forma.

Il Genoa ha migliorato il suo rendimento con l’arrivo di Vieira, ma resta sterile in attacco e sarà difficile bucare la solida difesa di Conte. Delle tre partite in programma quella sulla carta più da gol è Lecce-Lazio, con i biancocelesti che potrebbe accusare il colpo dei sei gol subiti dall’Inter.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Hoffenheim-Borussia Monchengladbach e Stoccarda-St.Pauli di Bundesliga, Barcellona-Atletico Madrid di Liga, West Ham-Brighton e Crystal Palace-Arsenal di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-3 in Genoa-Napoli, Serie A, ore 18:00

Vincenti

Bologna o pareggio (in Torino-Bologna, Serie A, ore 15:00)

(in Torino-Bologna, Serie A, ore 15:00) Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga, ore 18:30)

(in Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga, ore 18:30) Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

(in Werder Brema-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30) Feyenoord (in Feyenoord-Heracles, Eredivisie, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Borussia Monchengladbach , Bundesli ga , ore 15:30

, Bundesli , ore 15:30 Stoccarda-St.Pauli , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Barcellona-Atletico Madrid, Liga, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lecce-Lazio , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 West Ham-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Crystal Palace-Arsenal, Premier League, ore 18:30

Il “clamoroso”

• Brentford vincente e almeno un gol per squadra in Brentford-Nottingham Forest, ore 16:00