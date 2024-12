Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Bayer Leverkusen-Friburgo è una partita valida per la quindicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da circa un mese e mezzo il Bayer Leverkusen ha ricominciato a correre, dimostrando di meritarsi l’appellativo di “anti-Bayern Monaco”. Le Aspirine in Bundesliga non hanno più sbagliato un colpo da inizio novembre e quella ottenuta una settimana fa in casa dell’Augsburg (0-2) è stata la quarta vittoria di fila (la settima se teniamo conto pure delle altre due competizioni che vedono protagonista il Werkself, Champions League e Coppa di Germania).

Dopo l’ultimo turno il divario nei confronti del Bayern Monaco capolista, sconfitto a sorpresa nella trasferta di Mainz, si è ulteriormente ridotto: ora sono 4 i punti che separano i campioni di Germania in carica dai bavaresi, desiderosi di riprendersi lo scettro dopo averlo ceduto lo scorso maggio. Il Bayer Leverkusen è dunque chiamato ad un ultimo sforzo prima della lunga pausa invernale – la Bundesliga ricomincerà soltanto a gennaio – nel match casalingo contro il Friburgo. Intanto ci sembra utile menzionare un altro record, l’ennesimo, fatto registrare dagli uomini di Xabi Alonso dopo il successo in Baviera di sabato scorso: il Leverkusen è rimasto imbattuto in trasferta nell’intero anno solare (per quanto riguarda la Bundesliga). C’era riuscito solo il Bayern nel 1986 e nel 2013. Davanti al proprio pubblico, invece, Schick e compagni non sono stati impeccabili: oltre ai 4 successi, nel bilancio ci sono anche due pareggi e una sconfitta. Farà in modo di approfittarne il Friburgo, che è quinto in classifica e viene dalla rocambolesca vittoria con il Wolfsburg (3-2), la seconda consecutiva nel proprio stadio dopo il 3-1 al Borussia Monchengladbach.

Il pronostico

Dal 2020 il segno “Over 2.5” non è mai mancato nelle sfide tra queste due squadre, ad eccezione dell’1-1 del febbraio del 2023. Ci sono buone possibilità di assistere ad una sfida movimentata anche stavolta, con il Bayer Leverkusen che alla fine dovrebbe spuntarla.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Friburgo

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hrádecký; Mukiele, Tapsoba, Tah, Hincapié; Xhaka, Andrich; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Dōan, Höler, Grifo; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1