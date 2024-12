Crystal Palace-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Crystal Palace-Arsenal è una partita valida per la diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È il “remake” del match di League Cup andato in scena mercoledì scorso e deciso da una tripletta del redivivo Gabriel Jesus, che non segnava un gol all’Emirates Stadium da un anno esatto. L’attaccante brasiliano, a lungo tediato dagli infortuni, è dunque tornato a prendersi la copertina in una gara che di certo non ha lesinato emozioni: nel nord di Londra è finita 3-2 per l’Arsenal, capace di piegare un buon Crystal Palace nonostante la formazione infercita di riserve e conquistare così la semifinale.

I Gunners ora ricambieranno la visita ai loro concittadini recandosi un po’ più a sud, a Selhurst Park, dove nelle ultime due stagioni hanno sempre conquistato i 3 punti (peraltro senza subire gol). La squadra di Mikel Arteta non può permettersi ulteriori passi falsi dopo aver fatto “cilecca” sabato scorso contro l’Everton, che è tornato dalla capitale inglese con un punto insperato (0-0). Un vero peccato per l’Arsenal, che non è riuscito ad approfittare del rallentamento del Liverpool capolista, reduce da due pareggi di fila in campionato con Newcastle e Fulham (i Reds hanno 6 punti in più ma anche una gara da recuperare). Odegaard e compagni, in ogni caso, non troveranno un Palace arrendevole, anzi. Come in Coppa di Lega le Eagles daranno verosimilmente filo da torcere ai Gunners, troppo discontinui in questa prima parte di stagione. Gli uomini di Oliver Glasner invece stanno provando a rimettersi in sesto dopo un avvio non semplice ed in Premier League non perdono da cinque giornate (tre pareggi e due vittorie) ed i punti accumulati in questo lasso di tempo gli hanno permesso di portarsi a +4 sulla zona retrocessione.

Arteta contro il Palace ritrova Rice, a riposo nella gara di mercoledì, ma in difesa potrebbe dare ancora spazio a Lewis-Skelly. Assenti White, Zinchenko, Calafiori e Tomiyasu. Nel Palace è squalificato Munoz.

Come vedere Crystal Palace-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Arsenal ha subito gol in ognuna delle ultime 6 trasferte: difficilmente i Gunners riusciranno a tenere la porta inviolata contro il Crystal Palace. Previste almeno tre reti complessive in un derby in cui la squadra di Arteta parte nuovamente favorita.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Arsenal

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Chalobah, Lacroix, Guéhi; Clyne, Hughes, Doucouré, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2