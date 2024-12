Lecce-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lecce-Lazio è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nell’atteso big match contro l’Inter, sabato scorso, la Lazio è durata solo un tempo. Una volta incassato il gol del nerazzurro Calhanoglu, i biancocelesti di Marco Baroni si sono sciolti come neve al sole, rimediando una delle peggiori sconfitte della loro storia, uno 0-6 che non rende onore a quello che finora è stato il campionato dei capitolini, brillanti sia in Serie A che in Europa League. Si è trattato indiscutibilmente di un k.o. che fa malissimo e che può lasciare strascichi, soprattutto psicologici.

Per far sì che rimanga solo un incidente di percorso, la Lazio deve provare a voltare immediatamente pagina a Lecce, partita in cui Baroni si attende risposte importanti da parte dei suoi uomini in particolar modo dal punto di vista caratteriale. Del resto, la classifica sorride ancora alla Lazio, che forse non sarà ancora pronta per lottare per lo scudetto ma allo stesso tempo sembra avere tutte le carte in regola per conquistare un posto in Champions League e chiudere tra le prime quattro. Almeno questo Zaccagni e compagni hanno dimostrato nella prima parte di stagione, andando ben oltre quelle che erano le aspettative. Baroni però non dovrà sottovalutare la sua ex squadra, capace di risollevare la testa con Marco Giampaolo al timone. Dal cambio di guida tecnica i giallorossi hanno cambiato marcia, ottenendo ben sette punti in quattro partite (due successi, un pareggio e una sconfitta) ed allontanandosi dalla zona retrocessione, distante comunque 2 punti. Il Lecce viene dalla preziosissima vittoria nello scontro diretto con il Monza, piegato 2-1 (Morente e Krstovic).

Lecce-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Gli indisponibili in casa Lecce sono Banda, Gaspar, Pierret, Bonifazi e Gallo. Giampaolo dovrebbe confermare il 4-3-3 con il tridente Pierotti-Krstovic-Morente. A centrocampo l’unico ballottaggio: Ramadani insidia Berisha.

Il dubbio principale di Baroni riguarda la presenza di Gila, che si è fatto male contro l’Inter. Improbabile che lo spagnolo recuperi in tempo per Lecce, motivo per cui i 2 centrali difensivi saranno Patric e Gigot (neppure Romagnoli è al meglio). In attacco si rivede Castellanos, assente per squalifica lunedì scorso con i nerazzurri.

Come vedere Lecce-Lazio in diretta tv e in streaming

Lecce-Lazio è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lecce-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quello di Lecce nell’ultimo decennio è stato un campo stregato per la Lazio, che non vince da queste parti dal lontano 2011. La squadra di Baroni vorrà reagire subito dopo la larghissima sconfitta con l’Inter ed è favorita ma i salentini stanno bene e non molleranno facilmente: attesi più di 2 gol complessivi e almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen; Dia, Zaccagni, Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2