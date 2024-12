Barcellona-Atletico Madrid, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Barcellona-Atletico Madrid è valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un vero e proprio big match al quale, anche il Real Madrid, guarda con molto interesse. Barcellona e Atletico Madrid sono appaiate in testa alla classifica del campionato spagnolo, solamente che gli uomini di Simeone hanno una partita in meno. Quindi sì, ipoteticamente e visto il cammino che hanno fatto fino al momento, potrebbero anche essere davanti.

Il Barcellona è la squadra che ha segnato di più in campionato: dopo diciotto partite già 50 i gol fatti. L’Atletico, come molto spesso succede, è invece quella che ne ha presi di meno: solamente undici. Sappiamo che il Cholismo è arte pura, squadre aggressive che prima non le prendono ma che davanti le sanno dare. Uno stile completamente diverso da quello di Flick, un tecnico che già con il Bayern Monaco ha vinto tutto e che vuole continuare a vincere anche in Spagna. Era partito alla grande, adesso sta pagando qualcosa anche per via di qualche infortunio. Come quello di Yamal, ad esempio, che sabato notte non ci sarà e quindi i catalani perdono uno dei migliori elementi della propria rosa. Simeone invece, ce li ha tutti a disposizione. Ma questo potrebbe anche non bastare.

Anche perché sembrerebbero proprio che il Barcellona, per i madrileni, sia una vera e propria bestia nera. Negli ultimi cinque confronti, infatti, per ben cinque volte, quindi in tutte le occasioni, a vincere sono stati appunto i padroni di casa che, inoltre, in quattro uscite non hanno nemmeno subito gol. Insomma, sarà una partita equilibrata che potrebbe avere anche questo andazzo.

Come vedere Barcellona-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Atletico Madrid, valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Si affrontano due squadre forti che possono dire la loro fino al termine della stagione non solo in campionato ma anche nelle coppe. Favoriti i padroni di casa, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Atletico Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Baldé; Gavi, Casadò, Pedri; Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Gimenez, Leglet, Galan; G. Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1