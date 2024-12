Sinner rischia grosso: Jannik con l’acqua alla gola

Sinner rischia grosso: il tennista azzurro che ha dimostrato di essere in grado di gestire la pressione, potrebbe ritrovarsi sorpreso da tutto questo

Nel corso degli ultimi mesi, Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo, ha fatto capire con i fatti di essere uno pronto ad affrontare tutte le questioni. E soprattutto ha fatto capire di essere pronto a reggere l’enorme pressione che gli è arrivata addosso.

Non solo quella relativa alla classifica Atp, sappiamo benissimo che quando sei in alto sei sempre dentro al ciclone, ma anche e soprattutto quella relativa alla questione doping che purtroppo lo ha visto protagonista. Nonostante una sentenza che ancora deve arrivare dopo il ricorso al Tas di Losanna della Wada, Sinner ha continuato a vincere. Non tutti i colleghi, però, lo hanno difeso, Nick Kyrgios, ad esempio, è sempre andato contro la decisione di assoluzione, la prima. E il tennista australiano potrebbe ritrovarsi contro al primo Slam della stagione, in Australia.

Sinner rischia grosso: ecco cosa potrebbe succedere

L’australiano, qualora dovesse giocare contro Sinner, ha già annunciato che metterà in atto una vera e propria rivolta, e che aizzerà anche il pubblico presente a fare lo stesso. Sulla questione è intervenuto l’ex numero uno al mondo, Mats Wilander, che ha parlato in questo modo, mettendo praticamente in dubbio quella che potrebbe essere la possibilità di Sinner di saper gestire la pressione qualora ci dovesse essere, appunto, tutto questo.

“Penso che sarebbe interessante vedere se Jannik Sinner sia in grado di mantenere la calma in caso di un confronto con Nick Kyrgios magari su un campo come la Joh Cain Arena. A Melbourne permettono l’ingresso a tutti quelli che hanno il biglietto ground, quindi l’età del pubblico va dai 60 anni fino ai 16, e molti di questi magari hanno bevuto anche qualche birra di troppo. Si potrebbe creare un’atmosfera interessante, con Sinner che dovrà far vedere se riesce a mantenere la calma se Kyrgios comincerà a provocarlo”.